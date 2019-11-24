Корейський автовиробник представив футуристичну версію Tucson (фото)



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На фотографіях видно, що Vision T отримав агресивну зовнішність і динамічний силует кросовера

У довжину Hyundai Vision T витягнувся на 4,6 м за колісної бази в 2,8 м, тобто за габаритами перевершує актуальне покоління кросовера Tucson

На автосалоні в Лос-Анджелесі компанія Hyundai представила кросовер Vision T, що у перспективі, ймовірно замінить Tucson.

Знімки прототипу опублікувала медіаслужба Associated Press.

На фотографіях видно, що Vision T отримав агресивну зовнішність і динамічний силует кросовера. В авто виділяються рельєфні боки, кутасті колісні арки і концептуальні задні стійки. Разом з тим найбільше впізнаваності кросоверу додає незвичайна передня частина.

Великий інтерес викликає радіаторна решітка, осередки якої можуть закриватися і відкриватися. Це дозволяє регулювати кількість повітря, яке потрапляє в моторний відсік.

Крім того, за елементами радіаторної решітки ховаються компоненти світлодіодної оптики. Фактично, це нове рішення використання, так званих, сліпих або підйомних фар, просто у новому форматі.

У довжину Hyundai Vision T витягнувся на 4,6 м за колісної бази в 2,8 м, тобто за габаритами перевершує актуальне покоління кросовера Tucson – але лише злегка, якраз на ті міліметри, на які зазвичай модель зростає у разі зміни генерацій.

Vision T можна розглядати, як натяк на майбутню новинку, тим більше, що між новою моделлю і передньою частиною прототипу Tucson є багато спільного. Про те, що прототип замінить популярний кросовер, натякає і назва Vision T, букви якого, ймовірно, зашифровано назву авто.

Нагадаємо, що Volkswagen офіційно представив електричний універсал. Автомобіль може проїхати без підзарядок 590 км.

Більшість зі зроблених ним знімків на фотоапарат "Лейка" були зняті саме в Харківській області. У жовтні 1933 року з допомогою австрійського дипломата Гейнріха Пахера вони були передані диппоштою до Відня.