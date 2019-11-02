Ілон Маск пожертвував мільйон доларів на висадку мільйона дерев



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Вартість посадки одного дерева становить один долар. Вже до вечора 29 жовтня вдалося зібрати $6 мільйонів

Волонтери екологічної кампанії #TeamTrees збирають гроші на посадку 20 мільйонів дерев до кінця 2020 року

Американський бізнесмен Ілон Маск підтримав екологічну кампанію #TeamTrees, спрямовану на висадку дерев та відновлення вирубаних лісів. Він пожертвував у фонд ініціативи мільйон доларів.

Як повідомляє Forbes, кампанію #TeamTrees запустили блогер Джиммі Дональдсон і організація Arbor Day Foundation.

Її волонтери раніше висаджували дерева на місці лісових пожеж в США.

Мета нової ініціативи – зібрати гроші на посадку 20 мільйонів дерев до кінця 2020 року.

За правилами кампанії, вартість посадки одного дерева становить один долар. До ініціативи долучилися безліч блогерів, вже до вечора 29 жовтня вдалося зібрати $6 мільйонів.

Ілон Маск звернув увагу на твіт Дональдсона і зацікавився ініціативою. В коментарях йому пояснили суть кампанії. Наступного дня бізнесмен повідомив про своє рішення підтримати #TeamTrees.

«Добре, звучить законно, пожертвую на 1 млн дерев», — повідомив він у Twitter.

Goes straight to the Arbor Day Foundation for planting a tree somewhere “in a forest of high need” around the globe https://t.co/1NTkHJ65md — Marques Brownlee (@MKBHD) 28 октября 2019 г.

Маск перейменував свій аккаунт у Twitter – тепер він називається «Treelon» (tree – дерево англійською – ред.). Він також поставив на аватар фотографію з деревами.

Бізнесмен прокоментував своє рішення в мікроблозі, залишивши запис «Заради Древоборода» (казковий персонаж епосу «Володар кілець», людиноподібне дерево – ред.).

Раніше учні 20 столичних шкіл до Дня вчителя висадили дерева замість покупки квітів.