Ілон Маск пожертвував мільйон доларів на висадку мільйона дерев

Волонтери екологічної кампанії #TeamTrees збирають гроші на посадку 20 мільйонів дерев до кінця 2020 року

Американський бізнесмен Ілон Маск підтримав екологічну кампанію #TeamTrees, спрямовану на висадку дерев та відновлення вирубаних лісів. Він пожертвував у фонд ініціативи мільйон доларів.

Як повідомляє Forbes, кампанію #TeamTrees запустили блогер Джиммі Дональдсон і організація Arbor Day Foundation.

Її волонтери раніше висаджували дерева на місці лісових пожеж в США.

Мета нової ініціативи – зібрати гроші на посадку 20 мільйонів дерев до кінця 2020 року.

За правилами кампанії, вартість посадки одного дерева становить один долар. До ініціативи долучилися безліч блогерів, вже до вечора 29 жовтня вдалося зібрати $6 мільйонів.

Ілон Маск звернув увагу на твіт Дональдсона і зацікавився ініціативою. В коментарях йому пояснили суть кампанії. Наступного дня бізнесмен повідомив про своє рішення підтримати #TeamTrees.

«Добре, звучить законно, пожертвую на 1 млн дерев», — повідомив він у Twitter.

Goes straight to the Arbor Day Foundation for planting a tree somewhere “in a forest of high need” around the globe https://t.co/1NTkHJ65md