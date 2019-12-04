Унікальний Pagani Zonda продали на аукціоні за $6,8 мільйона



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На сьогоднішній день це найдорожчий екземпляр «Зонди», що коли-небудь був проданий на аукціоні

Ексклюзивна версія автомобіля отримала 760-сильний мотор і механічну трансмісію

Аукціонний будинок Sotheby's продав єдиний свого роду суперкар Pagani Zonda Aether з механічною коробкою передач і без даху. Автомобіль пішов з молотка за $6 182 000 доларів.

На сьогоднішній день це найдорожчий екземпляр «Зонди», що коли-небудь був проданий на аукціоні.

В основі суперкара лежить версія кузова родстер. Цей екземпляр обладнаний 7,3-літровим безнаддувним мотором V12 від AMG, що видає 759 кінських сил. У парі з ним працює досить нетипова трансмісія - класична шестиступінчаста «механіка», а не роботизована коробка.

Кузов автомобіля виконаний з вуглецевого волокна і оформлений матовими і глянцевими деталями з карбону з вставками червоного кольору. У задній частині кузова розташувалося велике антикрило і чорний дифузор в тон колісним дисками.

Спочатку організатори аукціону планували отримати за автомобіль від $4,4 до $5,5 мільйона, однак наприкінці торгів в Абу-Дабі фінальна ціна зросла більше ніж на мільйон доларів.

Титул найдорожчого нового автомобіля також утримує одна з модифікацій «Зонди». Минулого року компанія Pagani представила Баркетта, що також була оснащена мотором V12 в поєднанні з шестиступінчастою механікою. Голова компанії Гораціо Пагані сказав, що кожен з трьох випущених екземплярів буде коштувати 15 мільйонів євро.