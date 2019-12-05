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    Технології

    В Україні почали продавати 108-Мп флагман Xiaomi Mi Note 10

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    В Україні пропонується дві версії смартфона &ndash; 6/128 ГБ і 8/258 ГБ - В Україні почали продавати 108-Мп флагман Xiaomi Mi Note 10
    В Україні пропонується дві версії смартфона – 6/128 ГБ і 8/258 ГБ

    Новинка має 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів

    В Україні почали продавати 108-мегапіксельний Xiaomi Mi Note 10.  

    Про це повідомляє GSMinfo.

    Новинка має 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, і підекранний сканер відбитка пальця. Закриває матрицю екрану скло Gorilla Glass 5.

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    В основі апарату лежить Snapdragon 730G, а за його автономну роботу буде відповідати акумулятор на 5 260 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 30 Вт, причому такий зарядний пристрій пропонують в комплекті.

    В Україні пропонується дві версії смартфона – 6/128 ГБ і 8/258 ГБ. Ціна першого варіанту 12999, а другого 15999 гривень.

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