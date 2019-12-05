В Україні почали продавати 108-Мп флагман Xiaomi Mi Note 10



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В Україні пропонується дві версії смартфона – 6/128 ГБ і 8/258 ГБ

Новинка має 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів

В Україні почали продавати 108-мегапіксельний Xiaomi Mi Note 10.

Про це повідомляє GSMinfo.

Новинка має 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, і підекранний сканер відбитка пальця. Закриває матрицю екрану скло Gorilla Glass 5.

В основі апарату лежить Snapdragon 730G, а за його автономну роботу буде відповідати акумулятор на 5 260 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 30 Вт, причому такий зарядний пристрій пропонують в комплекті.

В Україні пропонується дві версії смартфона – 6/128 ГБ і 8/258 ГБ. Ціна першого варіанту 12999, а другого 15999 гривень.