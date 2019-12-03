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    Вранці стався збій у системі Kyiv Smart City

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    Вранці стався збій у системі Kyiv Smart City

    Мобільний додаток Kyiv Smart City працював некоректно

    У вівторок, 3 грудня, вранці деякі жителі Києва не змогли розплатитися в громадському транспорті за допомогою мобільного додатку Kyiv Smart City. За попередніми даними, в ньому стався збій, тобто додаток працював, але некоректно.

    Користувачі помітили збій близько 07:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Деякі просто не могли увійти в обліковий запис, а хто міг - бачив напис «Сервіс тимчасово недоступний». Відповідно, і одноразовий QR-квиток купити теж не можна.

    Станом на 7:40 додаток вже працював коректно.

    Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка. Тоді у підземці не працювала система Kyiv Smart Card.

    А у вівторок, 19 листопада, вранці у наземному громадському транспорті столиці не працювала система зчитування електронних карток. Валідатори не працювали в автобусах, тролейбусах та трамваях.

    20 листопада у столичному метрополітені оплата з допомогою безконтактної банківської картки була тимчасово недоступна.

    Київ громадський транспорт технології кияни Kyiv Smart City
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