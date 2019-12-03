Вранці стався збій у системі Kyiv Smart City



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Мобільний додаток Kyiv Smart City працював некоректно

У вівторок, 3 грудня, вранці деякі жителі Києва не змогли розплатитися в громадському транспорті за допомогою мобільного додатку Kyiv Smart City. За попередніми даними, в ньому стався збій, тобто додаток працював, але некоректно.

Користувачі помітили збій близько 07:00. Про це повідомляє Інформатор.

Деякі просто не могли увійти в обліковий запис, а хто міг - бачив напис «Сервіс тимчасово недоступний». Відповідно, і одноразовий QR-квиток купити теж не можна.

Станом на 7:40 додаток вже працював коректно.

Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка. Тоді у підземці не працювала система Kyiv Smart Card.

20 листопада у столичному метрополітені оплата з допомогою безконтактної банківської картки була тимчасово недоступна.