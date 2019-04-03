Вчені готуються показати перше в історії фото чорної діри



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За період спостереження команда «Телескопа горизонту подій» зібрала петабайт даних Фото ілюстративне

Прес-конференцію щодо спроби зробити перший у світі знімок чорної діри будуть проводити у кількох країнах одночасно

У 2017 році вчені запустили місію, метою якої були зробити перше фото горизонту подій чорної діри. Понад 10 днів команда спостерігала за Стрільцем А в центрі галактики Чумацький шлях. Для цього дослідники об’єднали в суцільну мережу буквально всі потужні телескопи, створивши таким чином велетенський телескоп завбільшки із Землю.

За період спостереження, як пише «Уніан», команда «Телескопа горизонту подій» (EHT) зібрала петабайт даних. Їх передали двом дослідницьким інстанціям: Хейстакській обсерваторії Массачусетського технологічного інституту й Інституту радіоастрономії Макса Планка в Німеччині. Після цього дані опрацьовували за допомогою суперкомп’ютерів.

Тепер, як заявили у Європейській південній обсерваторії й Національному фонді науки США, вчені готуються «представити новаторський результат роботи EHT». Подальші деталі наразі невідомі.

Прес-конференцію щодо спроби зробити перший у світі знімок чорної діри будуть проводити в США, Чилі, Бельгії, Іспанії, Японії, Китаї й на Тайвані одночасно. Якщо у вчених дійсно з’явиться реальний знімок чорної діри, вони зможуть краще зрозуміти природу таких космічних тіл, а також перевірити загальну теорію відносності, теорії квантової механіки тощо.

«Горизонт подій – це найкраща лабораторія, в якій ми можемо вивчити закони фізики в таких точках. Ці спостереження дозволять нам відсортувати всі найбільш божевільні теорії про чорні діри. А їх чимало. Завдяки даним з цього проекту ми зможемо дізнатися те про чорні діри, чого ми не знали ніколи», - сказав учасник EHT Гопал Нараянан.

До слова, вченим вдалося виявити потенційне джерело метану на Марсі.