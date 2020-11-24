Українська космічна галузь за дев'ять місяців збільшила збиток у 23 рази

На експорт Держкосмос відправив продукції на 843,1 млн гривень (34,7% від обсягу за відповідний період 2019 року)

Заборгованість у бюджет у порівнянні з показником на 1 січня 2020 року збільшилася в чотири рази

Підприємства й установи космічної галузі України з січня по вересень 2020 року збільшили чистий збиток до 1,038 млрд гривень. Це в 23 рази більше, ніж за підсумками дев'яти місяців минулого року. У 2019 році за аналогічний період чистий збиток склав 44,3 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства України.

«За дев'ять місяців 2020 року обсяг товарного виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств космічної галузі України в порівнянних цінах склав 1 млрд 665,2 млн грн, що становить 54,7% до відповідного періоду минулого року. Обсяг валового виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) у порівнянних цінах склав 2 млрд 165,5 млн грн, або 74,3% від показника відповідного періоду 2019 року», – йдеться в повідомленні.

З початку року було реалізовано продукції на 1 млрд 640,9 млн гривень – це 53,2% від реалізації за аналогічний період минулого року.

На експорт було відправлено продукції на 843,1 млн гривень (34,7% від обсягу за відповідний період 2019 року), імпортовано на суму 173,8 млн гривень (на 125% більше, ніж за такий же період минулого року).

Збільшилася дебіторська заборгованість підприємств галузі – на 0,9%, тобто вона становить 4,012 млрд гривень.

Кредиторська заборгованість за звітний період збільшилася на 4,7% (приблизно на 1 млрд гривень) і на 30 червня становила 21 млрд 888,1 млн грн.

Недоїмка за платежами в бюджет станом на 30 вересня становить 197,4 млн гривень. У порівнянні з показником на 1 січня 2020 року заборгованість у бюджет (недоїмка) збільшилася в чотири рази.

Зношення основних засобів на підприємствах галузі на 30 вересня складає 93%.

За дев'ять місяців 2020 року середньооблікова чисельність працівників усіх підприємств галузі склала 13 896 осіб (економічно активних підприємств – 13 864 особи). У порівнянні з даними минулого року вона зменшилася на 1 646 осіб (або на 10,6%).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по галузі за дев'ять місяців поточного року становить 8 695,4 гривень. Зарплата в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 6,4%.

Заборгованість за заробітною платою ліквідувати не вдалося. Станом на 30 червня вона становила 156,262 млн гривень, збільшившись у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 42,4%.

До слова, Кабінет Міністрів України 16 листопада звільнив із посади голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Усова.

Іншим розпорядженням Кабмін призначив виконувачем обов'язків голови Держкосмосу першого заступника Усова Михайла Лева.