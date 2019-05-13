Верховний суд США дозволив користувачам судитися з Apple



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Акції Apple вже знизилися на 5,3%

Верховний суд США попри потужний юридичний супротив американського виробника Apple визнав право клієнтів-користувачів iPhone подавати в суд на компанію за порушення антимонопольного законодавства щодо реалізації програмних продуктів на ресурсі App Store.

Про це повідомив у понеділок американський центральний телеканал CNN.

«Група власників iPhone, які звинувачують компанію Apple в порушенні антимонопольних правил США через монополію App Store, можуть подавати до суду на компанію», - зазначається в публікації.

У справі йдеться про те, що компанія Apple не дозволяє клієнтам завантажувати програми з будь-якого іншого джерела, крім iTunes App Store. У «яблучній» компанії пояснюють, що таким чином вони контролюють якість і усувають загрози, що порушують умови надання послуг компанії. Клієнти ж наголошують, що в такий спосіб компанія вимагає за продаж до 30% комісійних, що прямо впливає на підвищення цін.

Упродовж судового розгляду юристи компанії наполягали, що скарги у цій справі можуть подавати лише виробники контенту, який реалізується на App Store, однак не споживачі. Втім, Верховний суд США в понеділок прийняв рішення на користь користувачів.

Як повідомляє телеканал, суддя Бретт Кавана заявив у цьому зв'язку, що коли «торговці вдаються до незаконної антиконкурентної поведінки, що завдає шкоди споживачам», люди, які купують продукцію цих компаній, мають право притягати підприємства до відповідальності. «Тому ми і маємо антимонопольне законодавство», - зауважив Кавана.

Тим часом чотири судді Верховного суду приєдналися до позиції Кавани, й рішення було затверджено в голосуванні «п'ять проти чотирьох». Водночас зазначається, що Верховний суд не оприлюднив жодного висновку про ймовірність успіху клієнтів, було лише підтверджено їхнє право подавати позови до суду на компанію Apple.

Тим часом акції Apple знизилися на 5,3%, зауважує CNN.

До слова, український стартап Kidslox подав скаргу на корпорацію Apple через зловживання монопольним становищем.

Джерело: Укрінформ