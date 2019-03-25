Відтепер повідомлення у Telegram можна видаляти у будь-який момент



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Раніше функція давала можливість видаляти лише власні повідомлення протягом 48 годин

В месенджері Telegram з'явилася можливість видаляти повідомлення, навіть надіслані співрозмовником, без обмежень часу.

Про це повідомляється в блозі месенджера.

«Тепер користувачі зможуть видаляти будь-які свої повідомлення в будь-який момент, у тому числі для співрозмовника. Можна також видалити повністю особисті листування в обох співрозмовників», - йдеться в повідомленні.

Подібна функція з'явилася ще в 2017 році, однак тоді вона давала можливість видаляти лише власні повідомлення протягом 48 годин.

Крім того, тепер користувач в налаштуваннях конфіденційності може відключити перехід на свій профіль за іменем при пересиланні повідомлень. У такому випадку з'являлося посилання на профіль відправника. Також можна відключити відображення аватарок профілю в Telegram.

Тепер при бажанні користувач месенджера може зробити так, що його співрозмовник ніколи не зможе довести, що він щось написав.