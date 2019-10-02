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    Технології

    WhatsApp почне самостійно видаляти повідомлення з чату

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    <p>Функція поки що тестується в бета-режимі оновлень месенджера</p> - WhatsApp почне самостійно видаляти повідомлення з чату

    Функція поки що тестується в бета-режимі оновлень месенджера

    Користувачі зможуть самі обрати, через який час (5 секунд або 1 годину) їхні повідомлення повинні зникнути з чату

    Месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить повідомленням самостійно видалятися.

    Про це повідомляє портал WABetaInfo.

    Функція буде доступна в наступних оновленнях. Завдяки ній повідомлення користувачів автоматично будуть видалятися з групового чату, якщо цього забажає сам відправник.

    Ймовірно, у майбутньому функція буде також доступною не тільки в групових чатах, але й у приватних.

    Користувачі зможуть самі обрати, через який час (5 секунд або 1 годину) їхні повідомлення повинні зникнути з чату.

    Після видалення жодних слідів повідомлення більше не залишаться.

    Зазначається, що нині функція поки що тестується в бета-режимі оновлень месенджера. Поки невідомо, коли вона стане доступною для всіх охочих її протестувати.

    До слова, WhatsApp припинить працювати на Android і iOS, адже розробники вирішили відмовитися від підтримки старих застарілих платформ.

    Джерело: Укрінформ

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