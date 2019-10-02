WhatsApp почне самостійно видаляти повідомлення з чату



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Функція поки що тестується в бета-режимі оновлень месенджера

Користувачі зможуть самі обрати, через який час (5 секунд або 1 годину) їхні повідомлення повинні зникнути з чату

Месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить повідомленням самостійно видалятися.

Про це повідомляє портал WABetaInfo.

Функція буде доступна в наступних оновленнях. Завдяки ній повідомлення користувачів автоматично будуть видалятися з групового чату, якщо цього забажає сам відправник.

Ймовірно, у майбутньому функція буде також доступною не тільки в групових чатах, але й у приватних.

Користувачі зможуть самі обрати, через який час (5 секунд або 1 годину) їхні повідомлення повинні зникнути з чату.

Після видалення жодних слідів повідомлення більше не залишаться.

Зазначається, що нині функція поки що тестується в бета-режимі оновлень месенджера. Поки невідомо, коли вона стане доступною для всіх охочих її протестувати.

До слова, WhatsApp припинить працювати на Android і iOS, адже розробники вирішили відмовитися від підтримки старих застарілих платформ.

Джерело: Укрінформ