WhatsApp почне самостійно видаляти повідомлення з чату
Функція поки що тестується в бета-режимі оновлень месенджера
Користувачі зможуть самі обрати, через який час (5 секунд або 1 годину) їхні повідомлення повинні зникнути з чату
Месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить повідомленням самостійно видалятися.
Про це повідомляє портал WABetaInfo.
Функція буде доступна в наступних оновленнях. Завдяки ній повідомлення користувачів автоматично будуть видалятися з групового чату, якщо цього забажає сам відправник.
Ймовірно, у майбутньому функція буде також доступною не тільки в групових чатах, але й у приватних.
Користувачі зможуть самі обрати, через який час (5 секунд або 1 годину) їхні повідомлення повинні зникнути з чату.
Після видалення жодних слідів повідомлення більше не залишаться.
Зазначається, що нині функція поки що тестується в бета-режимі оновлень месенджера. Поки невідомо, коли вона стане доступною для всіх охочих її протестувати.
До слова, WhatsApp припинить працювати на Android і iOS, адже розробники вирішили відмовитися від підтримки старих застарілих платформ.
Джерело: Укрінформ