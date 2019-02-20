YouTube змінює правила покарання користувачів-порушників



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YouTube незабаром працюватиме з системою трьох страйків за порушення правил сервісу

Нові правила почнуть діяти з 25 лютого

Сервіс відеохостингу YouTube оголошуватиме попередження користувачам за перше порушення правил, пов'язане з відеоконтентом, без жодних додаткових покарань. Про це йдеться у блозі сервісу.

«Ми хочемо дати вам більше можливостей дізнатися про нашу політику і тому, починаючи з 25 лютого, всі канали будуть отримувати попередження при першому порушенні правил. Додаткових покарань не буде, тільки буде видалений завантажений відеоконтент», - йдеться у блозі YouTube.

При цьому попередження вже не буде анульоване через 90 діб після оголошення.

Згідно з нововведенням, YouTube незабаром працюватиме з системою трьох страйків за порушення правил сервісу.

Після першого страйку, користувач не зможе упродовж тижня завантажувати відеоматеріали на каналі та вести прямі трансляції.

Після другого страйку, протягом 90 діб після отримання першого, користувач не зможе завантажувати відео вже два тижні.

Після третього страйку, протягом 90 діб після отримання другого, канал буде видалений.

Зазначається, що страйки анулюють, якщо упродовж 90 днів не буде зафіксовано додаткових порушень користувачем.

Раніше після першого страйку користувачі не могли ввести прямі трансляції упродовж 90 діб, а після другого - не могли два тижні завантажувати відеоматеріал.

Багато користувачів скаржилися на незрозумілу систему покарання від YouTube.

Саму тому сервіс відеохостингу вирішив змінити свої правила.