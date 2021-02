Міжпланетний зонд ОАЕ вийшов на орбіту Марсу

Дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів Al Amal, запущений до Марсу 19 липня минулого року, успішно вийшов на орбіту Червоної планети.

Про це йдеться на офіційній сторінці місії у Twitter.

Про успішний запуск також повідомив спадкоємний принц і заступник верховного головнокомандувача збройних сил ОАЕ Мухаммад бен Заїд бен Султан Аль Нахаян.

Цей зонд було запущено за допомогою ракети-носія H-IIA 20 липня 2020 року зі стартового майданчика космічного центру Танегасіма в Японії.

