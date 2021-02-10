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    Технології

    Міжпланетний зонд ОАЕ вийшов на орбіту Марсу

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    Міжпланетний зонд ОАЕ вийшов на орбіту Марсу

    Увесь переліт від Землі до Марсу тривав приблизно сім місяців

    Дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів Al Amal, запущений до Марсу 19 липня минулого року, успішно вийшов на орбіту Червоної планети.

    Про це йдеться на офіційній сторінці місії у Twitter.

    Про успішний запуск також повідомив спадкоємний принц і заступник верховного головнокомандувача збройних сил ОАЕ Мухаммад бен Заїд бен Султан Аль Нахаян.

    Цей зонд було запущено за допомогою ракети-носія H-IIA 20 липня 2020 року зі стартового майданчика космічного центру Танегасіма в Японії.

    Увесь переліт від Землі до Марсу тривав приблизно сім місяців. 8 листопада 2020 року він здійснив останній із трьох маневрів корекції траєкторії і сьогодні самостійно виконав складний маневр виходу на орбіту навколо Марсу.

    Як ідеться на офіційному сайті місії, цей зонд буде досліджувати зв'язок між сучасними погодними умовами на Марсі та його стародавнім кліматом і вивчатиме причини, які призвели до втрати атмосфери планети, через спостереження за воднем і киснем.

    Теги: космос Twitter ОАЕ
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