17 років за ґратами: експрезиденту Південної Кореї збільшили строк ув’язнення



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Прокуратура просила ув'язнити Лі Мьон Бака на 23 роки

Екслідера Південної Кореї визнали винним в отриманні хабарів на суму близько $8 млн та розтраті $23 млн бюджетних грошей

Апеляційний суд Сеула збільшив термін позбавлення волі колишньому президенту Південної Кореї Лі Мьон Баку, обвинуваченому в хабарництві та розтраті.

Про це повідомляє Yonhap.

«Апеляційний суд у середу збільшив термін увязнення колишньому президенту Лі Мьон Баку до 17 років за хабарництво й розтрату бюджетних коштів. Також було ухвалено рішення про скасування застави та взяття його під варту», - йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції у жовтні 2018 року засудив Лі Мьон Бака, який очолював Південну Корею у 2008-2013 роках, до 15 років позбавлення волі за корупційні злочини та оштрафував його на $10,9 млн.

Однак через проблеми зі здоров'ям у березні 2019 року експрезидента відпустили під заставу - до рішення суду вищої інстанції.

Лі Мьон Бака визнали винним в отриманні хабарів на суму близько $8 млн та розтраті $23 млн бюджетних грошей через його приватну компанію. Прокуратура просила ув'язнити екслідера Південної Кореї на 23 роки.

До слова, у Росії пранкеру, який розіграв напад коронавірусу в метро, загрожує сім років ув’язнення.