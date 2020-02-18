У Росії пранкеру, який розіграв напад коронавірусу в метро, загрожує сім років ув’язнення



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За новим обвинуваченням громадянину Таджикистану Кароматулло Джаборову загрожує до семи років позбавлення волі

За словами адвокатів обвинувачених, молоді люди виклали відео в інтернет, «щоб позначити проблему важливості захисту від коронавірусу»

У Росії пранкеру Кароматулло Джаборову, який розіграв напад коронавірусу в московському метро, перекваліфікували звинувачення з статті хуліганство на більш важку.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що тепер пранкер звинувачується за статтею хуліганство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

За новим обвинуваченням громадянину Таджикистану загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше в московському метро компанія молодих людей розіграла перед десятками пасажирів «напад» коронавірусу: один з учасників пранку, попередньо вдягнувши на обличчя медичну маску, впав на підлогу і почав битися в конвульсіях, інші зобразили паніку.

Відео пранку, на якому зафіксовано, як пасажири вибігають з вагона, з'явилося в інтернеті. Кароматулло Джабор, випереджаючи відеозапис, каже, що хоче подивитися, як на розіграш «реагуватимуть людішки».

Потім Джаборова заарештували на два місяці, завівши кримінальну справу про хуліганство. Ще двох учасників пранку затримали, але відпустили під підписку про невиїзд.

За словами адвокатів обвинувачених, молоді люди виклали відео в інтернет, «щоб позначити проблему важливості захисту від коронавірусу», і вважають, що за розіграш не можна садити в тюрму.