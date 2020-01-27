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    Кримінал

    Минулого року Зеленський помилував майже 100 засуджених

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    Указами президента України Володимира Зеленського з 28 травня по 28 грудня 2019 року помилувано 97 осіб - Минулого року Зеленський помилував майже 100 засуджених
    Указами президента України Володимира Зеленського з 28 травня по 28 грудня 2019 року помилувано 97 осіб

    Серед помилуваних 11 жінок і 86 чоловіків

    Президент України Володимир Зеленський в 2019 році помилував 97 осіб.

    Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь Офісу президента на запит в неділю, 26 січня.

    «Указами президента України В. Зеленського з 28 травня по 28 грудня 2019 року помилувано 97 осіб», - повідомили в офісі президента.

    Серед помилуваних 11 жінок і 86 чоловіків. 90 з них були звільнені від подальшого відбування покарання, а сімом покарання було скорочено.

    Офіс президента не повідомив, скільки серед помилуваних було іноземців або громадян, помилуваних в рамках обмінів для передачі Росії або на тимчасово непідконтрольні уряду території Донецької та Луганської областей.

    До слова, міністр юстиції Денис Малюська у неділю, 26 січня, без попередження відвідав СІЗО в Одесі. За словами міністра, будівля та умови утримання в СІЗО Одеси «м’яко кажучи, бажають кращого».

    Зазначимо, 19 січня Денис Малюська зі своїм заступником Віталієм Василиком без попередження побували у Лук’янівському слідчому ізоляторі тимчасового тримання.

    За словами міністра, їх із заступником вразила, передусім, велика концентрація людей, які утримуються у СІЗО тривалий час. Дехто з них провів у СІЗО по три роки й більше, а йдеться про людей, щодо яких немає вироку суду і юридично вони не є винними у скоєнні злочину.

    Також Малюська відзначив відсутність чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу людей по камерах.

    До слова, міністр юстиції Денис Малюська запропонував знести Лук'янівський СІЗО у Києві, переселивши його мешканців у нову в’язницю, а частину старих корпусів — зберегти у вигляді музею.

    кримінал СІЗО засуджені Володимир Зеленський в'язниця президент
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