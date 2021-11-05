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    ABBA випустила перший альбом після 40-річної перерви

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    Voyage став першим альбомом ABBA, випущеним після 40-річної перерви - ABBA випустила перший альбом після 40-річної перерви
    Voyage став першим альбомом ABBA, випущеним після 40-річної перерви
    фото: Wikimedia Commons

    До альбому увійшли десять треків, деякі з них ABBA вже презентували раніше

    Культовий шведський гурт ABBA випустив новий альбом. Він отримав назву Voyage та доступний на стримінгових сервісах. Про це повідомляється на сайті гурту.

    До нього увійшли десять треків, деякі з них ABBA вже презентували раніше.

    На весну 2022 року гурт запланував концерт на підтримку альбому з використанням голограм. Він має відбутися на арені в Олімпійському парку Лондона, яку спеціально для нього і збудували.

    Voyage став першим альбомом ABBA, випущеним після 40-річної перерви.

    Колектив ABBA існував з 1972 року і розпався в 1982 році. Однак після 39-річної перерви у творчій діяльності музиканти повідомили про вихід нового альбому.

    У 2021 році популярний шведський гурт ХХ сторіччя ABBA випустив нові композиції за 40 років після припинення своєї діяльності.

    АВВА відома за такими хітами, як Dancing Queen, Super Trouper і Mamma Mia. Міжнародне визнання учасники отримали після перемоги на конкурсі «Євробачення» в 1974 році.

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    Теги: Євробачення концерт
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    ABBA випустила перший альбом після 40-річної перерви