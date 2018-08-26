Абрамович подумує продати «Челсі» - Sunday Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За інформацією видання, російський мільярдер найняв інвестиційний банк для можливого продажу футбольного клубу

Російський бізнесмен Роман Абрамович звернувся до інвестиційного банку Raine Group з приводу продажу футбольного клубу «Челсі». Про це пише британська газета Sunday Times в неділю, 26 серпня.

При цьому джерело в футбольному клубі заявив виданню, що «Челсі» не продається і власник «не думає про це». А представник Абрамовича відмовився коментувати Sunday Times цю інформацію і назвав її «ринковими спекуляціями».

На початку червня Daily Mail повідомляла про те, що британський мільярдер Джим Реткліфф запропонував Роману Абрамовичу купити «Челсі» за 2 мільярди фунтів (2,22 мільярда євро). За даними газети, російський бізнесмен відкинув цю пропозицію.

У травні видання The Bell повідомляло про те, що Роман Абрамович вже місяць не може приїхати в Лондон через те, що влада не продовжили йому візу. Раніше в МЗС Великобританії оголосили про масштабні перевірки в рядах живуть в Лондоні російських бізнесменів. Також повідомлялося, що влада Великобританії зобов'язали Абрамовича пояснити походження його стану.

У червні ряд ЗМІ повідомили про те, що Роман Абрамович став громадянином Ізраїлю, цей статус дозволяє йому до півроку знаходиться у Великобританії без візи.

Абрамович придбав «Челсі» в 2003 році за 140 мільйонів фунтів (близько 155 мільйонів євро за поточним курсом). З тих пір клуб 5 разів ставав чемпіоном прем'єр-ліги Великобританії, 5 разів вигравав кубок Англії і по одному разу - Лігу чемпіонів і Лігу Європи УЄФА.

Нагадаємо, у британських приватних школах різко скоротилося число учнів з Росії.

Джерело: Deutsche Welle