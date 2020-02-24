«Аль-Каїда» підтвердила ліквідацію свого ватажка у Ємені



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Касім аль-Рімі приєднався до «Аль-Каїди» у 1990-х роках, коли працював на Усаму бін Ладена в Афганістані

Військовим США вдалося ліквідувати ватажка терористичного угруповання «Аль-Каїда на Аравійському півострові» Касіма аль-Рімі

Терористичне угрупування «Аль-Каїда» підтвердило факт загибелі Касіма аль-Рімі - ватажка ісламістського угрупування «Аль-Каїда на Аравійському півострові» (QAP).

Про це повідомляє «Голос Америки».

Наголошується, що про про загибель аль-Рімі повідомила неурядова моніторингова організація Site Intelligence Group з посиланням на заяву «Аль-Каїди».

Нагадаємо, на початку лютого Білий дім заявив, що американським військовим вдалося в ході спецоперації в Ємені ліквідувати ватажка терористичного угруповання «Аль-Каїда на Аравійському півострові» Касіма аль-Рімі.

Рімі приєднався до «Аль-Каїди» у 1990-х роках, коли працював на Усаму бін Ладена в Афганістані. Коли Рімі очолив «Аль-Каїду на Аравійському півострові», це угруповання чинило жорстокі розправи над жителями Ємену, а також намагалося надихнути своїх прихильників атакувати Сполучені Штати, зауважили в Білому домі.

Як пояснили у Вашингтоні, ліквідація Рімі послаблює AQAP та зменшує рівень загрози для національної безпеки Сполучених Штатів та союзників.

«Ми надалі захищатимемо американський народ, переслідуючи та усуваючи терористів, які прагнуть нам заподіяти шкоди», - наголосили в Білому домі.

Нагадаємо, про ліквідацію аль-Рімі ЗМІ повідомили ще 1 лютого, посилаючись на власні джерела адміністрації США, однак тільки через кілька тижнів Білий дім підтвердив її офіційно.

Зазначалося, що американські чиновники оголосять про знищення лідера угруповання лише після отримання додаткових підтверджень його смерті.