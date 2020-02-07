Білий дім підтвердив ліквідацію ватажка Аль-Каїди на Аравійському півострові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Касім аль-Рімі приєднався до Аль-Каїди у 1990-х роках, коли працював на Усаму бін Ладена в Афганістані

США провели антитерористичну операцію в Ємені, результатом якої стала успішна ліквідація Касіма аль-Рімі

Білий дім офіційно підтвердив успішно проведену операцію щодо усунення лідера угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові (AQAP) Касіма аль-Рімі.

Про це йдеться в заяві від імені президента США, розміщеній на сайті Білого дому.

«За розпорядженням президента Дональда Трампа, США провели антитерористичну операцію в Ємені, результатом якої стала успішна ліквідація Касіма аль-Рімі, засновника та лідера Аль-Каїди на Аравійському півострові, а також заступника лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі», - зазначається в повідомленні.

Рімі приєднався до Аль-Каїди у 1990-х роках, коли працював на Усаму бін Ладена в Афганістані. Коли Рімі очолив Аль-Каїду на Аравійському півострові, це угруповання чинило жорстокі розправи над жителями Ємену, а також намагалося надихнути своїх прихильників атакувати Сполучені Штати, зауважили в Білому домі.

Як пояснили у Вашингтоні, ліквідація Рімі послаблює AQAP та зменшує рівень загрози для національної безпеки Сполучених Штатів та союзників.

«Ми надалі захищатимемо американський народ, переслідуючи та усуваючи терористів, які прагнуть нам заподіяти шкоди», - наголосили в Білому домі.

Нагадаємо, про ліквідацію аль-Рімі ЗМІ повідомили ще 1 лютого, посилаючись на власні джерела адміністрації США, однак тільки зараз Білий дім підтвердив її офіційно.

Зазначалося, що американські чиновники оголосять про знищення лідера угруповання лише після отримання додаткових підтверджень його смерті.