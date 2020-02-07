  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Білий дім підтвердив ліквідацію ватажка Аль-Каїди на Аравійському півострові

    • Розсилка
    Касім аль-Рімі приєднався до Аль-Каїди у 1990-х роках, коли працював на Усаму бін Ладена в Афганістані - Білий дім підтвердив ліквідацію ватажка Аль-Каїди на Аравійському півострові
    Касім аль-Рімі приєднався до Аль-Каїди у 1990-х роках, коли працював на Усаму бін Ладена в Афганістані

    США провели антитерористичну операцію в Ємені, результатом якої стала успішна ліквідація Касіма аль-Рімі

    Білий дім офіційно підтвердив успішно проведену операцію щодо усунення лідера угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові (AQAP) Касіма аль-Рімі.

    Про це йдеться в заяві від імені президента США, розміщеній на сайті  Білого дому.

    «За розпорядженням президента Дональда Трампа, США провели антитерористичну операцію в Ємені, результатом якої стала успішна ліквідація Касіма аль-Рімі, засновника та лідера Аль-Каїди на Аравійському півострові, а також заступника лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі», - зазначається в повідомленні.

    Рімі приєднався до Аль-Каїди у 1990-х роках, коли працював на Усаму бін Ладена в Афганістані. Коли Рімі очолив Аль-Каїду на Аравійському півострові, це угруповання чинило жорстокі розправи над жителями Ємену, а також намагалося надихнути своїх прихильників атакувати Сполучені Штати, зауважили в Білому домі.

    Як пояснили у Вашингтоні, ліквідація Рімі послаблює AQAP та зменшує рівень загрози для національної безпеки Сполучених Штатів та союзників.

    «Ми надалі захищатимемо американський народ, переслідуючи та усуваючи терористів, які прагнуть нам заподіяти шкоди», - наголосили в Білому домі.

    Нагадаємо, про ліквідацію аль-Рімі ЗМІ повідомили ще 1 лютого, посилаючись на власні джерела адміністрації США, однак тільки зараз Білий дім підтвердив її офіційно.

    Зазначалося, що американські чиновники оголосять про знищення лідера угруповання лише після отримання додаткових підтверджень його смерті.

    США тероризм військові Ємен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ