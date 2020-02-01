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    У світі

    Штати знищили ватажка Аль-Каїди в Ємені, – CNN

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    Штати знищили ватажка Аль-Каїди в Ємені, – CNN

    Касім аль-Раймі був ліквідований у результаті авіаударів

    Сили США завдали удару по позиціях терористичного угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові в Ємені, ймовірно, ліквідувавши одного з його ватажків Касіма аль-Раймі.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в адміністрації США.

    «Сполучені Штати завдали авіаударів, спрямованих проти Касіма аль-Раймі, лідера Аль-Каїди на Аравійському півострові», – йдеться в повідомленні.

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    Фото: edition.cnn.com

    За даними видання The New York Times, офіційні особи США вважають, що Касім аль-Раймі був ліквідований у результаті авіаударів.

    Однак американські чиновники оголосять про знищення лідера угруповання лише після отримання додаткових підтверджень його смерті.

    Уряд США в рамках програми «Нагорода за справедливість» запропонувало до 10 мільйонів доларів за інформацію про аль-Раймі.

    Нагадаємо, у Ємені внаслідок ракетного обстрілу військового навчального табору загинули 60 людей.

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