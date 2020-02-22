Американці перегородили дорогу російським військовим в Сирії (відео)



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Ілюстративне фото

Американські військові заблокували під’їзні дороги до траси М4

Підрозділи Збройних сил США перегородили дорогу російському військовому конвою в напрямку населеного пункту Амуда в сирійській провінції Хасеке. Відео події публікує Telegram-канал «Військовий оглядач».

На кадрах видно, як американські військові блокують під’їзні дороги до траси М4 у зоні конфлікту.

На початку лютого спецпредставник по Сирії та зв’язкам з міжнародною коаліцією Джеймс Джеффрі розповів про зіткнення з російськими приватними військовими компаніями. Представник Вашингтона заявив, що на північному сході Сирії стали частіше відбуватися інциденти за участю американських військовослужбовців і найманців російських ПВК. Він особливо відзначив зіткнення на автомагістралях, в тому числі на курдських територіях.

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