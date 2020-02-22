  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Американці перегородили дорогу російським військовим в Сирії (відео)

    • Розсилка
    Ілюстративне фото - Американці перегородили дорогу російським військовим в Сирії (відео)
    Ілюстративне фото

    Американські військові заблокували під’їзні дороги до траси М4

    Підрозділи Збройних сил США перегородили дорогу російському військовому конвою в напрямку населеного пункту Амуда в сирійській провінції Хасеке. Відео події публікує Telegram-канал «Військовий оглядач».

    На кадрах видно, як американські військові блокують під’їзні дороги до траси М4 у зоні конфлікту.

    На початку лютого спецпредставник по Сирії та зв’язкам з міжнародною коаліцією Джеймс Джеффрі розповів про зіткнення з російськими приватними військовими компаніями. Представник Вашингтона заявив, що на північному сході Сирії стали частіше відбуватися інциденти за участю американських військовослужбовців і найманців російських ПВК. Він особливо відзначив зіткнення на автомагістралях, в тому числі на курдських територіях.

    Читайте також:
    Як виглядає розстановка сил у світі у новій глобальній кризі
    Росія США Сирія дороги військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ