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Сербію знову охопили протести проти влади Вучича

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сербію знову охопили протести проти влади Вучича
Протести в Сербії
фото: Reuters

Величезний натовп скандував «Ми хочемо виборів!»

28 червня в столиці Сербії спалахнули сутички між учасниками протестів і поліцією. Протест організували студенти та опозиційні активісти, які вимагали дострокових виборів та відставки президента Александра Вучича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це стало продовженням дев’ятимісячної хвилі протестів через, як вони стверджують, корупцію, фальсифікації на виборах та зловживання владою.

Протестувальники зібралися на площі Славія. За різними оцінками, на вулиці вийшло до 36 тис. людей. Коли частина з них спробувала прорвати поліцейський кордон, почались сутички: у правоохоронців кидали пляшки, петарди та фаєри – поліція відповіла жорстко, у тому числі силовим затриманням.

«Сьогодні, 28 червня 2025 року, ми оголошуємо чинну владу нелегітимною», – сказала одна зі студенток.

Як відомо, президентські та парламентські вибори в Сербії мають відбутися у 2027 році.

АР пише, що кількість учасників за останні тижні зменшилася, «масова участь у суботньому мітингу проти Вучича свідчить про те, що рішучість зберігається, незважаючи на невпинний тиск і після майже восьми місяців майже щоденних протестів».

«Мітингувальники, які напали на поліцейських у Белграді, будуть притягнуті до відповідальності», – заявив міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що покине посаду, якщо будуть продемонстровані докази використання звукової гармати проти мітингувальників. 

Як повідомляє видання, Вучич повторив, що вся зброя, яку Сербія придбала, є також у всіх інших країн світу, але жодна з них не була використана під час протестів у Белграді 15 березня. За його словами, якщо буде доведено, що проти мітингувальників застосовували звукову гармату, він більше не буде президентом.

Президент Сербії Александар Вучич на тлі масових протестів у країні заявив, що його країна не допустить сценарію, «подібного до українського Майдану». У відеозверненні Вучич наголосив, що всі звинувачення, які, за його словами, лунали проти сербської влади, спростували.

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Теги: протест Сербія

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