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    Американські авіакомпанії перевірять близько 2,5 тис. Boeing 737

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    Американські авіакомпанії перевірять близько 2,5 тис. Boeing 737 - Американські авіакомпанії перевірять близько 2,5 тис. Boeing 737
    Американські авіакомпанії перевірять близько 2,5 тис. Boeing 737
    Фото з відкритих джерел

    Авіакомпаніям дадуть 90 днів на здійснення перевірок та заміну реле

    Федеральне авіаційне управління США (FAA) доручило американським авіакомпаніям перевірити близько 2,5 тис. літаків Boeing 737 на предмет несправних реле перепаду тиску в салоні. Про це повідомляє телеканал ABC News, посилаючись на відповідне розпорядження.

    Згідно із заявою авіарегулятора, така несправність може привести до втрати екіпажем працездатності через нестачу кисню і, як наслідок, втрати контролю над повітряним судном.

    Як вказує FAA, у Boeing 737 є два реле перепаду тиску, тому в разі виходу з ладу одного з них резервний продовжує функціонувати. Якщо ж обидва реле стануть несправними, то на висоті понад 3 тис. м система попередження може не спрацювати, і рівень кисню в салоні може впасти до «небезпечно низьких» значень.

    Канал уточнює, що авіакомпаніям дадуть 90 днів на здійснення перевірок та заміну реле. На огляд може піти від 30 хвилин до години, для заміни знадобиться всього 15 хвилин.

    «Безпека - наш найвищий пріоритет, і ми повністю підтримуємо розпорядження FAA», - наголошується в заяві корпорації Boeing телеканалу ABC.

    Раніше ЗМІ повідомили, що біля Гавайських островів в океан впав Boeing 737.

    Теги: США Boeing авіаперевезення безпека
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    Американські авіакомпанії перевірять близько 2,5 тис. Boeing 737