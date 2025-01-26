Українські релігійні лідери у Вашингтоні просять Трампа не припиняти програми захисту українців у США

Українські християнські церкви у США закликають Трампа продовжити підтримку українців

Рада українських християнських церков штату Вашингтон висловила сподівання, що Дональду Трампу вдасться завершити війну в Україні та притягнути Росію до відповідальності. Українські релігійні лідери штату Вашингтон просять Трампа не припиняти програми захисту українців у США. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Церкви у штаті Вашингтон продовжують опікуватися сім'ями українців, які врятувалися до Сполучених Штатів від війни в Україні. Для них залишається критично необхідною урядова програма United for Ukraine (U4U) та Temporary Protective Status (TPS), як спосіб легально перебувати в Сполучених Штатах, зважаючи на триваючий геноцид українців, який продовжують вчиняти російські війська завдяки щоденним обстрілам цивільного населення України балістичними і крилатими ракетами, дронами і артилерією», – наголошують українські релігійні лідери штату Вашингтон.

Керівники українських церков у штаті Вашингтон висловили переконання, що вступ Дональда Трампа на президентський пост допоможе «не лише з економічним зростанням всередині країни, захистом її кордонів, свободи вираження консервативних поглядів і можливості виховання дітей як добропорядних громадян» на основі власного розуміння християнської віри чи інших загальнолюдських цінностей, але і у «притягненні до відповідальності всіх винних осіб, причетних до міжнародних злочинів, які Росія вчиняє в Україні».

«Ми віримо, що ви зможете не лише зупинити війну, але й притягнути керівництво Росії до відповідальності за чисельні воєнні злочини, геноцид українців і злочини проти людяності», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Джерело Reuters в агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) повідомляє, що скорочення програм іноземної допомоги зачепить і Україну.

Зазначається, що офіційні особи, відповідальні за проєкти в Україні, отримали вказівку припинити роботу. Серед заморожених проєктів – спрямовані на підтримку шкіл і на вакцинацію дітей. Водночас журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш з посиланням на джерела у Пентагоні стверджує, що цей указ не стосується військової підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що військова допомога Україні від США не буде призупинена.