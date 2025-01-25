Указ Держдепартаменту США про призупинку іноземної допомоги. Чи стосується це України?

Один із чиновників заявив, що США фактично відмовилася від іноземної допомоги

Державний департамент США видав указ про призупинення всієї іноземної допомоги на 90 днів. Відповідне рішення було ухвалено на виконання наказу президента Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

Журналіст Остап Яриш наголошує, що в Пентагоні зазначили, що указ не стосується військової допомоги Україні.

В Пентагоні мені кажуть протилежне - що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 24, 2025

«В Пентагоні мені кажуть протилежне – що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили», – написав він.

Раніше, у повідомленні Politico йшлося, що нові вказівки державного секретаря Марко Рубіо щодо призупинки витрат на більшість грантів іноземної допомоги, схоже, стосується фінансування військової допомоги Україні.

Повідомляється, що за словами трьох нинішніх і двох колишніх чиновників, ознайомлених з новими вказівками, то нові вказівки означають, що не будуть вживатися подальші дії для розподілу фінансування допомоги на програми, які вже схвалені урядом США. Цей наказ шокував деяких посадовців департаменту своїм широким мандатом. «Держава просто повністю відмовилася від іноземної допомоги», – сказав інший чиновник Держдепартаменту.

Своєю чергою, Reuters пише, що анонімний представник USAID заявив, що співробітникам, які відповідають за проєкти в Україні, наказано припинити всі роботи. Серед заморожених проєктів, є підтримка шкіл і медична допомога, як-от невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей.

У записці Державного департаменту також зазначено, що Рубіо наразі схвалив звільнення від «іноземного військового фінансування Ізраїлю та Єгипту та адміністративних витрат, включаючи зарплати, необхідних для управління іноземним військовим фінансуванням». Ізраїль щорічно отримує близько 3,3 мільярда доларів зовнішнього військового фінансування, тоді як Єгипет отримує близько 1,3 мільярда доларів. Інші держави, визначені для такого фінансування у 2025 році, включають Україну, Грузію, Естонію, Латвію, Литву, Тайвань, Індонезію, Філіппіни, Таїланд, В’єтнам, Джибуті, Колумбію, Панаму, Еквадор, Ізраїль, Єгипет і Йорданію.

Очікується, що протягом 85 днів з моменту випуску розпорядження Держдепартамент підготує звіт, який буде супроводжуватися рекомендацією Рубіо для Трампа про те, які програми іноземної допомоги слід продовжити, а які припинити.

Раніше ми писали, що підписаний указ президентом США Дональдом Трампом про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Варто зазначити, що призупинення допомоги США іншим країнам стосується лише міжнародної допомоги в межах «програм розвитку». До них входять агентства ООН, миротворчі ініціативи та захист прав людини. Військова підтримка України надається через PDA, USAI і FMF та не підпадає під указ.

Нагадаємо, Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.

Так, США не надаватимуть допомогу іншим країнам поки не оцінять, чи відповідає та, чи інша програма національним інтересам США та цілям американської зовнішньої політики.

Згодом у мережі почала ширитися інформація про те, що США заблокували допомогу Україні. Натомість нардеп Ярослав Железняк спростував заяву та наголосив, що Україні немає чому переживати.