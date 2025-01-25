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Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського
Санду та Зеленський сьогодні обговорять безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС
фото з відкритих джерел

Майя Санду сьогодні зустрінеться з Володимиром Зеленським

Очільниця Молдови Майя Санду вирушила з візитом до України. Про це вона повідомила у соцмережах.

Санду наголосила, що їде до Києва, щоб показати те, що Молдова підтримує Україну.

«Сьогодні я їду до Києва з повідомленням про те, що Молдова продовжує підтримувати Україну. Майже три роки вони захищали свою країну, свої родини та майбутнє своїх дітей. Мужність українців також захищає мир у Республіці Молдова, за що ми їм дуже вдячні», – йдеться в повідомленні.

Президентка зазначила, що на сьогодні заплановані переговори з Володимиром Зеленським.

«Ми обговоримо безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС. Молдова залишається надійним сусідом», – додала вона.

Зазначимо, що у цей день президент України Володимир Зеленський відзначає своє 47-річчя.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Майя Санду знову перемогла на виборах президента.

На виборах Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Раніше повідомлялось, що перемога Санду відповідає інтересам України, бо Росія «не відкриє шлях на Придністров‘я» з військової точки зору.

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Теги: Київ Молдова Володимир Зеленський Україна Майя Санду

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