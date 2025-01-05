За сумою чотирьох спусків українці показали результат 3:04.670 – це майже на чотири секунди повільніше за час переможців

Українці Юліанна Туницька, Ігор Гой та Назарій Качмар, Андрій Мандзій, а також Олена Стецьків та Олександра Мох посіли третє місце на третьому етапі естафетного Кубка світу з санного спорту 2024/25 у латвійській Сігулді.

За сумою чотирьох спусків українці показали результат 3:04.670 – це майже на чотири секунди повільніше за час переможців, саночників з Німеччини. Також варто зазначити, що зійшли польська, латвійська та італійська жіночі двійки, а також американська саночниця Емілі Суїні. У результаті фінішували лише три команди з семи.

Таким чином українські саночники вперше в історії виграли медаль естафетного Кубка світу.

Для України ця медаль стала дев’ятою в історії на Кубках світу з санного спорту і перша з сезону 2008/2009.

Кубок світу 2024/25 з санного спорту, естафета, етап 3, Сігулда, Латвія

5 січня

Мерле Фребель, Тобіас Вендль та Тобіас Арльт, Макс Лангенхан, Єссіка Дегенхардт та Шейєнн Розенталь (Німеччина) – 3:00.723 Ліза Шульте, Яннік Мюллер та Армін Фраушер, Ніко Гляйршер, Селіна Егле та Лара Кіпп (Австрія) – +0.040 Юліана Туницька, Ігор Гой та Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олена Стецьків та Олександра Мох (Україна) – +3.947

Нагадаємо, у німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна щорічна Різдвяна гонка з біатлону. Участь у ній взяли десять команд, серед яких була і збірна України, за яку виступили Юлія Джима та Дмитро Підручний. Різдвяна гонка складалася з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування. Переможці визначалися за результатами персьюту. Масстарт українці завершили на третьому місці. Першою стала Норвегія, другою – Франція.