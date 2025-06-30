Канада скасувала один податок в очікуванні нових перемовин із Трампом

Reuters: Канада скасовує податок на цифрові послуги для просування торговельних перемовин зі США

Канада скасує податок на цифрові послуги, який мав набути чинності 30 червня, в очікуванні укладання торгової угоди зі США, оголосив канадський міністр фінансів та державних доходів Франсуа-Філіп Шампань. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Відповідно до цього рішення прем'єр-міністр Карні та президент Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори з метою узгодження угоди до 21 липня 2025 року», – йдеться у публікації.

28 червня Трамп заявив, що США припиняють торгові переговори з Канадою через запровадження нового податку, який він назвав «прямою та зухвалою атакою» на Штати.

«У наших переговорах про нові відносини в галузі економіки та безпеки між Канадою та Сполученими Штатами новий уряд Канади завжди керуватиметься спільним внеском будь-якої можливої ​​угоди у забезпечення найкращих інтересів канадських робітників та підприємств», – наводяться в повідомленні слова Карні.

Закон про новий податок для технологічних компаній, таких як Amazon, Google, Uber, Airbnb та інших, передбачає, що з них візьмуть 3% податок від прибутку, отриманого від цифрових послуг, наданих канадським користувачам у 2022 році. Планувалося, що він застосовуватиметься заднім числом, внаслідок чого наприкінці місяця компаніям доведеться заплатити $2 млрд. Вимога зачіпає компанії, доходи яких за календарний рік перевищили приблизно $15 млн.

Шампань 19 червня стверджував, що запровадження податку для технологічних компаній не відкладатиметься через торговельні переговори зі США. «Новий уряд Канади зосереджений на побудові найсильнішої економіки в G7 та захисті інтересів канадських робітників і підприємств», – сказав він тепер, зазначивши, що скасування податку сприяє прогресу в переговорах із США.

Нагадаємо, уряд Канади на чолі із прем'єр-міністром Марком Карні заявив про відновлення торговельних переговорів зі Сполученими Штатами після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній. Новий уряд Канади веде складні переговори про нове економічне та безпекове партнерство зі Сполученими Штатами, зосереджуючись на досягненні найкращих умов для канадських працівників та підприємств. Карні чітко заявив, що країна витратить на досягнення цієї угоди стільки часу, скільки буде потрібно, але не більше.