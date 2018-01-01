Американський дипломат: Росія не є нашим другом

Можливо, є якісь теми, у яких Росія і США можуть співпрацювати

Посол США в ООН Ніккі Гейлі пояснила республіканцям, що Росія залишається супротивником, повідомляє Newsweek. «Росія не є нашим другом», - сказала Гейлі, звертаючись до законодавців – членів Республіканської партії протягом робочого зібрання, на якому члени Республіканської партії розробляли плани на проміжні вибори до Конгресу.



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Ніккі Гейлі

Можливо, є якісь теми, у яких Росія і США можуть співпрацювати

Посол США в ООН Ніккі Гейлі пояснила республіканцям, що Росія залишається супротивником, повідомляє Newsweek.

«Росія не є нашим другом», - сказала Гейлі, звертаючись до законодавців – членів Республіканської партії протягом робочого зібрання, на якому члени Республіканської партії розробляли плани на проміжні вибори до Конгресу.

«Можливо, є якісь теми, у яких ми можемо співпрацювати, - сказала Гейлі, додавши, - Росія не буде нашим другом доки її уряд матиме ті самі цінності як і тепер, доки він продовжуватиме вести себе в міжнародній сфері так, як і зараз».

Гейлі визнала, що Кремль намагався втрутитись до виборів, однак, зазначила, що «немає жодних причин вважати, що це вплинуло на те, хто переміг, а хто програв».

«Я не знаю, чого Росія очікувала від американських виборів, однак, мушу сказати, що їм не подобається те, що вони отримали в результаті», - наголосила вона.

«Факт полягає в тому, що минулого року ця адміністрація провадила жорсткішу політику по відношенню до Росії, ніж будь-яка американська адміністрація з часів Рональда Рейґана», - переконана Гейлі. Серед прикладів такої політики Гейлі відзначила озброєння України, а також операції в Сирії проти союзника Росії Асада.

Все ж минулого тижня, адміністрація Трампа зазнала критики через те, що не було введено ряду санкцій, передбачених Конгресом у законі, затвердженому минулого літа.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Захід повинен бути обережним з такими країнами, як Росія, яка не підтримує демократичні цінності і постачає зброю і військову техніку державам в Західній півкулі, які сповідують таку ж політику.

Джерело: Голос Америки