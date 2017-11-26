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    Американський есмінець USS Carney покинув Чорне море

    USS Carney DDG64 пройшов Босфор
    Есмінець ВМС США USS Carney DDG64 покинув Чорне море. Про це стало відомо з посту у блозі Yörük Işık, який відстежує переміщення кораблів через Босфор. Turkish Coast Guard TCSG312 & TCSG19 escorted Arleigh Burke-class @USNavyEurope AEGIS guided-missile destroyer USS Carney DDG64 during its Mediterranean-bound Bosphorus transit
    • Сьогодні, 10:18
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    USS Carney DDG64 пройшов Босфор

    Есмінець ВМС США USS Carney DDG64 покинув Чорне море. Про це стало відомо з посту у блозі Yörük Işık, який відстежує переміщення кораблів через Босфор.

    Нагадаємо, американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море 5 січня.

    8 січня 2018 року американський есмінець Carney пришвартувався в Одесі.

    У липні 2017 року цей американський есмінець брав участь в міжнародних навчаннях «Сі Бриз-2017», під час яких на його борт піднімався президент України Петро Порошенко.

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