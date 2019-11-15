Україна не повинна бути розмінною монетою у справі з імпічментом Трампа - Пристайко



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Ми просимо кожного разу не використовувати нас як розмінну монету, заявив глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська влада у відносинах зі Сполученими Штатами Америки просить не використовувати Україну як розмінну монету.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC Україна.

«Ви пам'ятаєте, як часто нас звинувачували в тому, що Україна намагалася грати роль (впливати на президентські вибори у США) раніше, коли були вибори президента. Я не думаю, що ми грали якусь роль, але деякі помилки, які були зроблені, дозволили використовувати нас як якийсь об'єкт у цих скандалах», - заявив Пристайко.

«Наша позиція, яку ми доповідаємо всім президентам, скільки б у нас їх не було, - що потрібно використовувати можливості по обидва боки проходу в Конгресі. І найгірше, що ми можемо зробити, - це стати розмінною монетою», - додав він.

При цьому міністр висловив жаль, що нині Україна якраз і є такою розмінною монетою.

«Ми просимо кожного разу не використовувати нас як розмінну монету. І це неодноразово говорив президент Зеленський. Він говорив: «Ми будемо розслідувати всі випадки». Є питання - є офіційні канали, прокурори, нехай зв'язуються, це підписано в наших угодах про взаємну правову допомогу», - підкреслив Пристайко.

Також в інтерв'ю Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод. Цю заяву вже жорстко розкритикував п’ятий президент України Петро Порошенко.