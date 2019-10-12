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    У світі

    Американську кінозірку заарештували під час акції протесту у Вашингтоні

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    <p>Джейн Фонда була заарештована біля стін Капітолію</p> - Американську кінозірку заарештували під час акції протесту у Вашингтоні

    Джейн Фонда була заарештована біля стін Капітолію

    Актриса мітингувала біля стін Капітолію разом з групою Oil Change International

    81-річна голлівудська зірка Джейн Фонда була заарештована під час акції протесту біля Капітолія у Вашингтоні.

    Як повідомляє The Hollywood Reporter, актриса закликала вжити заходів проти змін клімату з групою Oil Change International.

    Відео затримання Фонди було опубліковано в соціальних мережах, наголошується, що це вже третій арешт актриси під час такої акції. За словами представника поліції Капітолія, всього було заарештовано 16 осіб.

    У четвер Фонда написала на своєму сайті, що «буде біля стін Капітолію кожну п’ятницю, незалежно від погодних умов, натхненна неймовірним рухом, який ініціювала наша молодь».

    Протягом десятиліть Фонда була політичним активістом і затятим противником видобутку нафти. «Я не можу більше стояти осторонь і дозволити обраній владі ігнорувати – або і того гірше – заохочувати індустрії, які руйнують нашу планету заради вигоди», – заявила актриса.

    Нагадаємо, 16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг і камерунська правозахисниця Дівіна Малум стали лауреатами Міжнародної дитячої премії миру.

    екологія США арешт актриса молодь
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