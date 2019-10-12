Американську кінозірку заарештували під час акції протесту у Вашингтоні
Джейн Фонда була заарештована біля стін Капітолію
Актриса мітингувала біля стін Капітолію разом з групою Oil Change International
81-річна голлівудська зірка Джейн Фонда була заарештована під час акції протесту біля Капітолія у Вашингтоні.
Як повідомляє The Hollywood Reporter, актриса закликала вжити заходів проти змін клімату з групою Oil Change International.
Відео затримання Фонди було опубліковано в соціальних мережах, наголошується, що це вже третій арешт актриси під час такої акції. За словами представника поліції Капітолія, всього було заарештовано 16 осіб.
У четвер Фонда написала на своєму сайті, що «буде біля стін Капітолію кожну п’ятницю, незалежно від погодних умов, натхненна неймовірним рухом, який ініціювала наша молодь».
.@Janefonda is the THIRD arrest here at the US Capitol... The moment it happened...@WUSA9 #ClimateChange #FireDrillFriday #breaking pic.twitter.com/wWoZggYloN— Mike Valerio (@MikevWUSA) October 11, 2019
Протягом десятиліть Фонда була політичним активістом і затятим противником видобутку нафти. «Я не можу більше стояти осторонь і дозволити обраній владі ігнорувати – або і того гірше – заохочувати індустрії, які руйнують нашу планету заради вигоди», – заявила актриса.
Нагадаємо, 16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг і камерунська правозахисниця Дівіна Малум стали лауреатами Міжнародної дитячої премії миру.