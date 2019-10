Американську кінозірку заарештували під час акції протесту у Вашингтоні

Актриса мітингувала біля стін Капітолію разом з групою Oil Change International

81-річна голлівудська зірка Джейн Фонда була заарештована під час акції протесту біля Капітолія у Вашингтоні.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, актриса закликала вжити заходів проти змін клімату з групою Oil Change International.

Відео затримання Фонди було опубліковано в соціальних мережах, наголошується, що це вже третій арешт актриси під час такої акції. За словами представника поліції Капітолія, всього було заарештовано 16 осіб.

У четвер Фонда написала на своєму сайті, що «буде біля стін Капітолію кожну п’ятницю, незалежно від погодних умов, натхненна неймовірним рухом, який ініціювала наша молодь».

.@Janefonda is the THIRD arrest here at the US Capitol... The moment it happened...@WUSA9 #ClimateChange #FireDrillFriday #breaking pic.twitter.com/wWoZggYloN