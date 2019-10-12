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    У світі

    Маршаллові острови оголосили про кліматичну кризу національного масштабу

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    Маршаллові острови оголосили про кліматичну кризу національного масштабу

    Влада закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на небезпеку, яка загрожує державі-атолу

    Влада Маршаллових островів офіційно оголосила про настання національної кліматичної кризи. Ця тихоокеанська держава особливо вразлива, бо розташована на одному з чотирьох найбільш низинних коралових атолів в світі.

    Про це повідомила президент Хільда Хайн в Twitter.

    «Нездатність міжнародного співтовариства адекватно відреагувати на глобальну кліматичну кризу, викликану їх же діями, має особливо серйозні наслідки для нас», – йдеться в тексті.

    За прогнозами, через зростаючий рівень моря подібні регіони можуть втратити значні частини суші або зовсім зникнути під водою. Визнання кризи на найвищому рівні спонукає уряд «вважати боротьбу з кліматичними змінами головним пріоритетом країни».

    Влада Маршаллових островів також закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на небезпеку, яка загрожує державі-атолу в зв’язку з глобальним потеплінням, і вжити заходів щодо її захисту.

    екологія криза держава президент уряд
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