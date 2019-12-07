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    Технології

    Apple випустить п'ять смартфонів в 2020 році, - ЗМІ

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    Apple випустить п'ять смартфонів в 2020 році, - ЗМІ

    Всі випущені моделі працюватимуть з 5G

    Компанія Apple може випустити в 2020 році відразу п'ять моделей смартфонів нового покоління.

    Про це повідомляє портал Macrumors.

    Серед передбачуваних новинок, за даними ЗМІ, значаться iPhone 11 Pro з діагоналлю екрана 6,7 дюйма (17,018 см), а також з екраном не більше 6,1 дюйма (майже 15,5 см).

    Також планується випуск серії iPhone 11 з діагоналлю екрану в 5,4 дюйма (13,7 см) і модель з не більше 4,7 дюйма (майже 12 см). Останній буде оновленим аналогом iPhone SE, але з більш потужним процесором - A13. Він може вийти в першій половині 2020 року.

    Всі випущені моделі працюватимуть з 5G.

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    Нагадаємо, представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.

    Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

    Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

    МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим».

    Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

    Apple смартфон
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