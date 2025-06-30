Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Один із найкрасивіших островів Греції закрито для туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Один із найкрасивіших островів Греції закрито для туристів
Одне з найкрасивіших місць Греції – острів Хрісі
фото із відкритих джерел

У Греції туристам заборонено довго перебувати на острові Хрісі 

Туристи не зможуть побачити влітку 2025 року острів Хрісі – природну перлину Криту, яку влада знову закрила для вільного відвідування. Про це пише «Главком» із посиланням на GreekReporter.

Хрісі відомий не тільки казковою природою: сліпучі пляжі, чисте море, рідкісні види рослин та реліктовий кедровий ліс, вік якого перевищує два століття. Але за роки туристичного буму острів опинився під загрозою. Незважаючи на охоронний статус у рамках європейської програми Natura 2000, екосистема почала руйнуватися – через сміття, стихійний кемпінг, незаконні будівлі та втручання у природні джерела. На території навіть з'явилася несанкціонована їдальня, яка використовувала воду для тварин.

Після багаторічних попереджень, у 2025 році влада Криту пішла на радикальні кроки: з 1 травня до 31 жовтня туристам офіційно заборонено висаджуватися на острів. Катери та яхти можуть лише обійти його по колу та зробити коротку зупинку для купання. Прогулянки суходолом і тим більше доступ до кедрового лісу під суворою забороною. Винятки зроблені лише для дослідників, персоналу охорони та офіційних представників.

Що це означає для туристів? Хрісі не став зовсім недоступним. Можна, як і раніше, доплисти на катері, викупатися в чистій воді, помилуватися узбережжям і зробити фото. Але прогулянки внутрішніми стежками острова – під забороною. Влада сподівається, що такі заходи дозволять відновити баланс природи та зберегти унікальність острова для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, після лютневих землетрусів на Санторіні незвично мало туристів. Вперше після пандемії найпопулярніший у світі грецький острів переживає спад інтересу туристів. Землетруси, зафіксовані тут на початку року, відштовхнули багатьох від раннього бронювання. В останні тижні приплив гостей на Санторіні активізувався, але йому далеко до рекордів минулих років.

Читайте також:

Теги: туризм Греція влада пляжі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвегія хоче більше заробляти на туристах
Норвегія вирішила вдарити по туристах новим податком
7 червня, 02:30
Іспанія посилено контролюватиме свій кордон
Іспанія посилює контроль на кордоні: причина
9 червня, 13:24
Танкер ІМО 9247443 використовується Росією як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти
Екологічна загроза в Середземному морі: танкер РФ без страховки перевантажує нафту біля Греції
16 червня, 11:58
Крім бактеріологічних показників, МОЗ також дослідили воду на хімічні показники
Моніторинг МОЗ: частина українських пляжів небезпечна для купання
18 червня, 11:38
Головні новини ночі проти 27 червня
Росія атакувала українські міста: головне за ніч
27 червня, 05:48
Пляжі буде відкрито лише після того, як всі дослідження підтвердять, що вода безпечна для купання
Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину у піску
12 червня, 13:35
Пляжі у Туреччині майже порожні
Пляжі у розпал сезону напівпорожні: Туреччина стрімко втрачає популярність у туристів
18 червня, 11:35
Пезешкіан повідомив, що відповіді Ірану Ізраїлю будуть жорсткішими
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем
20 червня, 13:50
Правоохоронці вилучили тисячі китайських електровелосипедів та електроскутерів
У ЄС викрито масштабну схему ввезення нелегального імпорту з Китаю
27 червня, 11:21

Соціум

Зловмисник розстріляв пожежників під час гасіння пожежі в США
Зловмисник розстріляв пожежників під час гасіння пожежі в США
Неповнолітній син Кадирова засвітив на весіллі годинник за $7 млн
Неповнолітній син Кадирова засвітив на весіллі годинник за $7 млн
Один із найкрасивіших островів Греції закрито для туристів
Один із найкрасивіших островів Греції закрито для туристів
Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему
Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему
Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США винними в 12‑денній війні
Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США винними в 12‑денній війні
У Великій Британії поліція вилучила 2,4 тонни кокаїну з Панами
У Великій Британії поліція вилучила 2,4 тонни кокаїну з Панами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
75K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
71K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
18K
Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», розповів свою історію
17K
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua