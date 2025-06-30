Один із найкрасивіших островів Греції закрито для туристів

У Греції туристам заборонено довго перебувати на острові Хрісі

Туристи не зможуть побачити влітку 2025 року острів Хрісі – природну перлину Криту, яку влада знову закрила для вільного відвідування. Про це пише «Главком» із посиланням на GreekReporter.

Хрісі відомий не тільки казковою природою: сліпучі пляжі, чисте море, рідкісні види рослин та реліктовий кедровий ліс, вік якого перевищує два століття. Але за роки туристичного буму острів опинився під загрозою. Незважаючи на охоронний статус у рамках європейської програми Natura 2000, екосистема почала руйнуватися – через сміття, стихійний кемпінг, незаконні будівлі та втручання у природні джерела. На території навіть з'явилася несанкціонована їдальня, яка використовувала воду для тварин.

Після багаторічних попереджень, у 2025 році влада Криту пішла на радикальні кроки: з 1 травня до 31 жовтня туристам офіційно заборонено висаджуватися на острів. Катери та яхти можуть лише обійти його по колу та зробити коротку зупинку для купання. Прогулянки суходолом і тим більше доступ до кедрового лісу під суворою забороною. Винятки зроблені лише для дослідників, персоналу охорони та офіційних представників.

Що це означає для туристів? Хрісі не став зовсім недоступним. Можна, як і раніше, доплисти на катері, викупатися в чистій воді, помилуватися узбережжям і зробити фото. Але прогулянки внутрішніми стежками острова – під забороною. Влада сподівається, що такі заходи дозволять відновити баланс природи та зберегти унікальність острова для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, після лютневих землетрусів на Санторіні незвично мало туристів. Вперше після пандемії найпопулярніший у світі грецький острів переживає спад інтересу туристів. Землетруси, зафіксовані тут на початку року, відштовхнули багатьох від раннього бронювання. В останні тижні приплив гостей на Санторіні активізувався, але йому далеко до рекордів минулих років.