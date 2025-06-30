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Антиурядові протести у Сербії: студенти блокують дороги по всій країні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Антиурядові протести у Сербії: студенти блокують дороги по всій країні
Громадяни блокують автомобільні шляхи
фото: Reuters

Серби погрожують заблокувати дороги майже у всіх центральних муніципалітетах Белграда

У Сербії тривають протести проти влади. Громадяни блокують дороги по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на N1.

Серби блокують автомобільні шляхи шинами, транспортними засобами або ж просто стоячи на дорозі. Повідомляється про арешти протестувальників та акти насилля з боку поліцейських.

Протестувальники в Сербії блокують дороги
Протестувальники в Сербії блокують дороги
колаж: N1

Повідомляється, що блокада продовжуватиметься майже у всіх центральних муніципалітетах Белграда. Студенти, які брали участь у протестах, закликали до продовження блокування ключових доріг у Белграді та інших частинах країни.

Нагадаємо, 28 червня в столиці Сербії спалахнули сутички між учасниками протестів і поліцією. Протест організували студенти та опозиційні активісти, які вимагали дострокових виборів та відставки президента Александра Вучича.

У Сербії тривають протести проти влади
У Сербії тривають протести проти влади
фото: Povjerljivo

Протестувальники зібралися на площі Славія. За різними оцінками, на вулиці вийшло до 36 тис. людей. Коли частина з них спробувала прорвати поліцейський кордон, почались сутички: у правоохоронців кидали пляшки, петарди та фаєри – поліція відповіла жорстко, у тому числі силовим затриманням.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що покине посаду, якщо будуть продемонстровані докази використання звукової гармати проти мітингувальників. Президент Сербії Александар Вучич на тлі масових протестів у країні заявив, що його країна не допустить сценарію, «подібного до українського Майдану». У відеозверненні Вучич наголосив, що всі звинувачення, які, за його словами, лунали проти сербської влади, спростували.

До слова, Вучич заявив, що країна зіткнулася з «добре організованою спробою державного перевороту», залучаючи до неї всі державні інституції, від шкіл до електростанцій. Цю заяву він зробив 2 червня, звинувативши студентів-протестувальників у «надзвичайно великих помилках» та припустивши, що за їхніми діями стоїть зовнішнє фінансування та політичні поради.

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Теги: Сербія протест

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