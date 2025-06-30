Антиурядові протести у Сербії: студенти блокують дороги по всій країні
Серби погрожують заблокувати дороги майже у всіх центральних муніципалітетах Белграда
У Сербії тривають протести проти влади. Громадяни блокують дороги по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на N1.
Серби блокують автомобільні шляхи шинами, транспортними засобами або ж просто стоячи на дорозі. Повідомляється про арешти протестувальників та акти насилля з боку поліцейських.
Повідомляється, що блокада продовжуватиметься майже у всіх центральних муніципалітетах Белграда. Студенти, які брали участь у протестах, закликали до продовження блокування ключових доріг у Белграді та інших частинах країни.
Нагадаємо, 28 червня в столиці Сербії спалахнули сутички між учасниками протестів і поліцією. Протест організували студенти та опозиційні активісти, які вимагали дострокових виборів та відставки президента Александра Вучича.
Протестувальники зібралися на площі Славія. За різними оцінками, на вулиці вийшло до 36 тис. людей. Коли частина з них спробувала прорвати поліцейський кордон, почались сутички: у правоохоронців кидали пляшки, петарди та фаєри – поліція відповіла жорстко, у тому числі силовим затриманням.
Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що покине посаду, якщо будуть продемонстровані докази використання звукової гармати проти мітингувальників. Президент Сербії Александар Вучич на тлі масових протестів у країні заявив, що його країна не допустить сценарію, «подібного до українського Майдану». У відеозверненні Вучич наголосив, що всі звинувачення, які, за його словами, лунали проти сербської влади, спростували.
До слова, Вучич заявив, що країна зіткнулася з «добре організованою спробою державного перевороту», залучаючи до неї всі державні інституції, від шкіл до електростанцій. Цю заяву він зробив 2 червня, звинувативши студентів-протестувальників у «надзвичайно великих помилках» та припустивши, що за їхніми діями стоїть зовнішнє фінансування та політичні поради.