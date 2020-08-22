Державний борг Британії вперше перевищив 2 трлн фунтів



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Колосальний дефіцит викликаний падінням податкових надходжень після входження британської економіки в рецесію вперше за останні 11 років

Держборг Великої Британії перевищив розмір її річного валового внутрішнього продукту

Державний борг Великої Британії в липні вперше перевищив £2 трлн, або понад $2,6 трлн, через значне зростання витрат уряду, викликаних епідемією коронавірусу.

Про це йдеться у даних Національної статистичної служби Великобританії.

Держборг Британії таким чином перевищив розмір її річного валового внутрішнього продукту. При цьому дефіцит держбюджету країни в липні склав £26,7 млрд, або $35 млрд.

Колосальний дефіцит викликаний падінням податкових надходжень після входження британської економіки в рецесію вперше за останні 11 років, а також прийняттям низки заходів з підтримки бізнесу та зростання витрат на соціальні потреби.

Обсяг запозичень з метою покриття дефіциту за перші чотири місяці 2020-2021 фінансового року (починається 1 квітня) досяг £150,5 млрд, або $197,7 млрд.

Як повідомлялося раніше, у другому кварталі 2020 року економіка Великобританії впала на 20,4% в порівнянні з попереднім кварталом. Це найістотніше падіння в квартальному вираженні з початку обліку показника в 1955 році.

До слова, російська влада бере у борг рекордну суму.