Аварія круїзного лайнера в Норвегії: усі пасажири евакуйовані



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Лайнер зміг запустити двигун, але продовжує стояти на якорі за 2 км від норвезького берегу

Рятувальні вертольоти здійснили евакуацію 1300 пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Viking Sky

Понад тисяча пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean, що зазнав аварії поблизу західного узбережжя Норвегії, були евакуйовані.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рятувальні вертольоти здійснили евакуацію 1300 пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Viking Sky норвезької компанії Viking Ocean, в якого зламався двигун під час шторму поблизу узбережжя Норвегії.

Зазначається, що лайнер зміг запустити двигун, але продовжує стояти на якорі за 2 км від норвезького берегу. Пасажири були евакуйовані в селище на півночі від міста Молде.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, поблизу західного узбережжя Норвегії зазнав аварії круїзний корабель компанії Viking Ocean Cruises, на борту якого перебували 1300 пасажирів