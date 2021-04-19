Аварія потягу в Єгипті: 11 людей загинуло

Міністерство охорони здоров'я Єгипту заявило, що, за повідомленнями, поранення отримали щонайменше 98 осіб

У Єгипті, північніше Каїру, 4 вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок. Унаслідок чого щонайменше 11 людей загинули та 98 постраждали через те. Про це повідомляє Mail Online з посиланням на заяву влади Єгипту

Потяг прямував до міста Дельта Нілу Мансура зі столиці Єгипту, коли чотири вагони зійшли з рейок.

Міністерство охорони здоров'я підтверджує, що щонайменше 11 людей загинули, а 98 постраждали, отримавши різні травми.

Тим часом, 14 квітня, у провінції Адана, що на півдні Туреччини, зіткнулися два вантажні потяги. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство DHA.

В результаті інциденту зазнали поранень двоє машиністів, їх доправили в лікарню. Повідомляється, що у районі Позанти провінції Адана товарний потяг врізався в інший товарний потяг, що рухався перед ним. Машиністи отримали травми, кілька вагонів поїздів зійшли з рейок.