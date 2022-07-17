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    Соціум

    Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: екіпаж складався з громадян України

    На місце катастрофи вже прибули українські консули - Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: екіпаж складався з громадян України
    На місце катастрофи вже прибули українські консули
    фото: Reuters

    Попередня причина аварії – відмова одного із двигунів

    Транспортний літак Ан-12 української авіакомпанії, який зазнав аварії в Греції, перевозив в Бангладеш 11,5 тонн оборонної продукції. Про це передає сербське видання Blic з посиланням на міністра оборони Сербії Небойша Стефановича.

    Міністр повідомив, що замовником оборонної продукції було міністерство оборони Бангладешу, додавши, що українська компанія є тільки власником літака, а вантажі, що перевозив літак, належать сербській компанії.

    Україна офіційно підтвердила, що екіпаж літака складався з восьми громадян України.

    «Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії – відмова одного із двигунів», – зазначив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

    На базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння.

    «Гаряча лінія» МЗС України для родичів: +38 044 238 1588.

    Нагадаємо, у ніч на 17 липня у Греції на захід від аеропорту Кавали розбився транспортний літак Ан-12 української компанії.

    Відомо, що екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.

    Уламки літака було виявлено біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангео. За словами очевидців, літак упав на кукурудзяне поле. У районі падіння було обірвано лінію електропередач.


    Теги: МЗС авіакатастрофа Греція літак Україна
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    Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: екіпаж складався з громадян України