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Авіакатастрофа в Непалі: з'явилась інформація щодо кількості загиблих

Юрій Лящук
glavcom.ua
Авіакатастрофа в Непалі: з'явилась інформація щодо кількості загиблих
Уряд створив комісію з розслідування причин авіакатастрофи
фото: AFP

Це була найсмертоносніша авіакатастрофа в Непалі з 1992 року

Щонайменше 68 людей загинули в неділю під час аварії внутрішнього рейсу авіакомпанії Yeti Airlines в Покхарі в Непалі, що стало найбільшою авіакатастрофою за останні три десятиліття в цій країні. Про це повідомляє Reuters

На борту літака ATR72, що летів із Катманду до міста Покхара, було 72 людини.

Уряд створив комісію з розслідування причин авіакатастрофи, вона має представити звіт протягом 45 днів.

Французьке агентство з розслідування авіакатастроф BEA заявило, що братиме участь у розслідуванні причин катастрофи і координуватиме свої дії з усіма іншими залученими сторонами.

За даними бази даних Мережі авіаційної безпеки Непалу, це була найсмертоносніша авіакатастрофа в Непалі з 1992 року, коли літак Airbus A300 Пакистанських міжнародних авіаліній врізався в схил пагорба на підльоті до Катманду, в результаті чого загинули всі 167 осіб, які перебували на його борту.

Авіаційні інциденти в Непалі – не рідкість: злітно-посадкові смуги часто розташовані у віддалених гірських районах, а різкі зміни погоди в горах створюють додаткові небезпеки, особливо під час зльоту та посадки.

Раніше повідомлялося, що момент авіакатастрофи у Непалі потрапив на відео.  

Також у Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.

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Теги: авіакатастрофа літак смерть Непал

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