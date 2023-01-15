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Момент авіакатастрофи у Непалі потрапив на відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Момент авіакатастрофи у Непалі потрапив на відео
Усі пасажири та члени екіпажу розбилися
фото: kathmandupost.com

На борту літака були 68 пасажирів та чотири члени екіпажу

У Непалі розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, який летів за маршрутом Катманду – Покхара. Про це повідомляє The Kathmandu Post.

На його борту були 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Літак розбився неподалік від міжнародного аеропорту у Покхарі, третього за кількістю населення міста в Непалі.

Телеканал News18 з посиланням на місцеву владу повідомляє, що всі пасажири та члени екіпажу розбилися. На даний час знайшли тіла 40 загиблих.

Як повідомлялося, у Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.

 

Теги: авіакатастрофа літак Непал населення відео

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