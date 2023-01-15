Момент авіакатастрофи у Непалі потрапив на відео

На борту літака були 68 пасажирів та чотири члени екіпажу

У Непалі розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, який летів за маршрутом Катманду – Покхара. Про це повідомляє The Kathmandu Post.

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На його борту були 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Літак розбився неподалік від міжнародного аеропорту у Покхарі, третього за кількістю населення міста в Непалі.

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Телеканал News18 з посиланням на місцеву владу повідомляє, що всі пасажири та члени екіпажу розбилися. На даний час знайшли тіла 40 загиблих.

Як повідомлялося, у Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.