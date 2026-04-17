Європа залишилася з мінімальними запасами авіапального: рейси під загрозою

Літній авіасезон під загрозою зриву – через війну на Близькому Сході поставки палива зірвалися

Запасів вистачить лише на кілька тижнів, а блокада Ормузької протоки може призвести до масових скасувань польотів

Європейська авіація опинилася під загрозою через дефіцит авіаційного пального на тлі війни навколо Ірану. Запаси авіапального в Європі можуть вичерпатися вже найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиалнням на заяву голови Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля.

У Європи залишилося «можливо, близько шести тижнів» запасів авіаційного пального. У разі збереження перебоїв із постачанням це може призвести до скасування рейсів.

«Можу сказати, що незабаром ми почуємо новини про те, що деякі рейси [в Європі] з міста А до міста Б можуть бути скасовані через нестачу авіаційного пального», – заявив Біроль.

Ключовою причиною дефіциту стала ситуація навколо Ормузької протоки – одного з головних маршрутів транспортування нафти у світі. Через цей коридор у мирний час проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого газу.

Проблеми з логістикою вже спричинили різке зростання цін на енергоносії. Зокрема, ціна на нафту Brent піднімалася вище $100 за барель із довоєнного рівня близько $66.

Європейська авіація є особливо вразливою до дефіциту, оскільки приблизно 75% імпорту авіапального надходить із Близького Сходу. Зниження поставок уже призвело до падіння запасів у ключових паливних хабах.

Деякі аеропорти попередили, що можуть зіткнутися з нестачею пального вже протягом трьох тижнів, якщо ситуація не зміниться.

Ціни на авіапальне в Європі вже досягали рекордних $1800 за тонну у березні, що створює додатковий тиск на авіакомпанії. Зокрема, німецька Lufthansa оголосила про закриття регіонального підрозділу CityLine, посилаючись на зростання витрат.

У галузі також зазначають, що постачальники скорочують горизонти прогнозування і не готові гарантувати поставки навіть на місяць уперед.

Нагадаємо, що глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки