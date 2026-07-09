Нова система EES: Ryanair назвав аеропорти з колапсом для українців

Через систему EES українці застрягнуть у чергах у названих Ryanair аеропортах

Ryanair назвав критичні локації та дав важливі поради для українців, які планують перельоти

Українцям, які влітку 2026 року планують подорожі до країн Європи або вилітають із великих європейських аеропортів, варто закласти додатковий час на проходження паспортного контролю. Найбільший європейський лоукостер Ryanair попередив про можливі багатогодинні черги через запровадження нової системи контролю в'їзду та виїзду Європейського Союзу (Entry/Exit System, EES), яка поширюється і на громадян України, що перетинають зовнішній кордон Шенгенської зони. Про це пише «Главком» з посиланням на пресреліз авіакомпанії.

За оцінкою авіакомпанії, найбільші затримки можливі в аеропортах, які ще не повністю підготувалися до роботи нової системи EES. Причинами називають нестачу персоналу, недостатню кількість пунктів біометричної реєстрації та традиційно високий пасажиропотік у літній сезон.

До переліку аеропортів, де можливі найбільші черги, Ryanair відніс:

Тенерифе-Південний, Пальма-де-Майорка, Аліканте та Малага (Іспанія);

Мілан-Бергамо (Італія);

Краків (Польща);

Париж-Бове (Франція).

Саме через ці аеропорти часто подорожують українці, які проживають у країнах ЄС або користуються бюджетними авіарейсами для відпусток і поїздок.

У зв'язку з ризиками масових затримок рейсів, керівництво Ryanair закликало уряди відповідних країн тимчасово призупинити дію системи EES до завершення літнього сезону. За словами головного операційного директора авіакомпанії Ніла Макмехона, система наразі не здатна ефективно обробляти пікові літні обсяги пасажиропотоку.

«Система EES усе ще не готова до пікових літніх обсягів, а пасажирів і їхні родини не варто використовувати як піддослідних кроликів для недопрацьованої системи паспортного контролю», – заявив він, закликаючи уряди країн, де очікуються найбільші труднощі, тимчасово відкласти повномасштабне використання EES до завершення літнього туристичного сезону.

Що необхідно знати українцям про роботу EES

Система Entry/Exit System (EES) передбачає заміну традиційних штампів у паспортах на фіксацію біометричних даних (цифрове фото та відбитки пальців) у єдиній базі даних ЄС. Ця процедура є обов'язковою для всіх громадян країн, які не входять до складу Євросоюзу, включаючи й громадян України.

За даними профільних галузевих організацій, у періоди максимального навантаження час очікування на прикордонному контролі в деяких аеропортах уже досягав п'яти годин. Через це зафіксовані випадки, коли пасажири запізнювалися на посадку, а літаки вилітали недовантаженими.

Водночас для тих громадян, хто вже проходив цю реєстрацію раніше і чиї дані є в системі, повторна процедура займає значно менше часу.

Що радять українським мандрівникам

У Ryanair рекомендують українцям, які цього літа планують подорожі до країн Шенгенської зони або транзит через європейські аеропорти:

приїжджати до аеропорту із суттєвим запасом часу;

за можливості пройти попередню реєстрацію через застосунок Travel to Europe;

заздалегідь підготувати паспорт і посадковий талон;

враховувати, що тривалість проходження прикордонного контролю може істотно відрізнятися залежно від країни та конкретного аеропорту.

Для багатьох українців, які проживають у Польщі, Чехії, Німеччині, Італії чи інших країнах ЄС, а також часто користуються рейсами Ryanair, ці рекомендації можуть допомогти уникнути запізнення на літак у період літніх відпусток.

До слова, президент США Дональд Трамп після саміту НАТО в Анкарі несподівано відмовився повертатися додому на новому президентському літаку, подарованому Катаром, і пересів на старий Air Force One. Зміна борту відбулася на тлі нового загострення між США та Іраном, що викликало запитання про можливі безпекові причини такого рішення.