Російський авіапарк розвалюється: кожен п’ятий літак не літає – Euronews

Авіакомпанії РФ використовують частину літаків як джерело деталей для ремонту інших бортів

Москва просить у В’єтнаму літаки в «мокрий лізинг», а авіапасажирів можуть обкласти збором на російські борти

У 11-ти найбільших російських авіакомпаніях не використовують 130 із 673 літаків, а в аеропортах обмежують заправку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Літаки розбирають на запчастини

За галузевими даними РФ, на які посилається Euronews, нинішній рівень простою приблизно вдвічі перевищує звичайний. Нормою вважається близько 10% повітряних суден. У перевізників поза групою «Аерофлот» не експлуатуються 93 із 322 літаків – майже третина парку.

Проблеми загострилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження західних санкцій. Москва втратила доступ до оригінальних комплектуючих і сертифікованого обслуговування Boeing та Airbus.

До повномасштабної війни близько 850 із 900 комерційних літаків Росії були виробництва Boeing або Airbus. Приблизно 85% із них російські авіакомпанії орендували в іноземних лізингодавців. Після запровадження санкцій Москва ухвалила закон, який дозволив перереєструвати понад 400 орендованих західних літаків у Росії замість повернення власникам.

За міжнародним авіаційним правом один літак не може мати подвійної реєстрації, тож такі перереєстрації незаконні. Проте Міжнародна організація цивільної авіації не має механізму, щоб примусити Росію повернути літаки. Лізингодавці подали страхові позови приблизно на $8 млрд, частина справ триває досі.

Через відсутність західного сервісу російські авіакомпанії використовують частину літаків як джерело деталей для ремонту інших бортів. Про це в липні повідомляв «Главком» із посиланням на ГУР: українська розвідка назвала таку практику «авіаканібалізмом».

За міжнародними стандартами кожен авіаційний компонент має мати сертифіковану та простежувану історію обслуговування. Деталі з літаків, відрізаних від західних сервісних ланцюгів, не можна законно використовувати на бортах, які літають за міжнародними правилами. Російський регулятор «Росавіація» видає власні сертифікати на такі деталі, але авіаційні органи ЄС та США їх не визнають.

Аеропорти обмежують заправку

Окремою проблемою для перевізників стало пальне. За даними видання «Вёрстка», на які посилається Euronews, обмеження на заправку запровадили щонайменше у 26 великих аеропортах РФ.

У Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Єкатеринбурзі, Казані, Уфі, Іркутську та Владивостоці паливо відпускають лише в обсязі, потрібному для одного рейсу. Найжорсткіші обмеження діють на півдні Росії: у Сочі, Волгограді та Астрахані ліміти поширюються на всіх перевізників.

За даними Euronews, через удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах скоротилося виробництво пального, а російська влада у відповідь обмежила експорт авіапального.

Москва шукає літаки за кордоном

Міністр транспорту РФ Андрій Нікітін заявив, що Росія запропонувала В’єтнаму передати літаки місцевих авіакомпаній російським перевізникам у «мокрий лізинг». Такий формат охоплює оренду літака разом з екіпажем, технічним обслуговуванням і страхуванням. За словами Нікітіна, Ханой вивчає цю пропозицію.

Основний авіаперевізник В’єтнаму експлуатує виключно Airbus і Boeing. Тому передача літаків Росії створила б для в’єтнамських компаній ризик американських санкцій за сприяння роботі підсанкційних типів літаків від імені російського перевізника. Саме через такі ризики Ефіопія раніше відмовилася від аналогічної пропозиції Москви.

Раніше Росія вже звертала із подібними проханнями до країн Центральної Азії, Катару, Кувейту та Ефіопії. Про це «Главком» писав у вересні. Euronews зазначає, що звернення до країн Азії, Африки та Близького Сходу поки нічого не дали.

Пасажирів можуть обкласти новим збором

Російські медіа повідомляють, що міністерство транспорту, міністерство промисловості та державна корпорація «Ростех» обговорюють новий збір з авіапасажирів. Кошти хочуть спрямувати на закупівлю й експлуатацію літаків російського виробництва.

За оцінками, збір може сягати до 500 руб. за квиток на внутрішній рейс і до 1000 руб. – на міжнародний. Російські МС-21 та Ту-214 значно дорожчі в експлуатації, ніж Boeing і Airbus, які вони мають замінити. Для їхньої роботи потрібні державні або пасажирські субсидії. Аналітики попереджають, що подорожчання квитків може скоротити кількість пасажирів і зменшити доходи авіакомпаній.

Нагадаємо, у серпні перший російський серійний пасажирський літак МС-21-310 виконав дебютний політ. Від першого польоту дослідного зразка минуло майже десять років, а до кінця 2025 року збудували лише близько шести літаків, включно з прототипами.