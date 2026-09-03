Авіаквитки в Європі можуть суттєво подорожчати: яка причина

Ryanair попередила про можливе скорочення рейсів через дороге пальне

Вартість авіаквитків на короткі рейси в Європі може суттєво зрости, якщо високі ціни на нафту збережуться до 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Компанія Ryanair скоротила прогноз пасажиропотоку на фінансовий 2027 рік із 216 млн до 214 млн пасажирів. Ірландський лоукостер пояснив рішення прагненням зменшити витрати на пальне в зимовий період, коли попит на авіаперевезення традиційно нижчий.

Нині авіапальне коштує близько $140 за барель. Водночас Ryanair заздалегідь зафіксувала ціну приблизно на 80% необхідного на 2027 рік пального – близько $67 за барель до березня 2027 року. Компанія очікує ще один прибутковий фінансовий рік, хоча результат після сплати податків, за прогнозом, буде нижчим за рекордний показник попереднього року.

Ryanair скорочує зимову програму

У листопаді–березні перевізник планує утримувати обсяги перевезень приблизно на рівні минулого року. Скорочення зимової програми має зменшити збитки компанії на €70–100 млн.

За даними Ryanair, у серпні авіакомпанія перевезла 22,2 млн пасажирів – на 6% більше, ніж за той самий місяць торік. Коефіцієнт завантаження літаків залишився на рівні 96%. Упродовж місяця перевізник виконав понад 120,5 тис. рейсів, понад 400 із них скасували через виверження вулкана Етна.

Літній період компанія оцінює оптимістичніше. Із квітня до жовтня Ryanair розраховує збільшити пасажиропотік більш ніж на 5% – до 145 млн мандрівників.

Дорогий авіаційний гас тисне на ринок

У Ryanair попередили, що тривале збереження високих цін на нафту позначиться на вартості коротких перельотів у Європі. Найбільші труднощі можуть виникнути у перевізників, які не встигли заздалегідь зафіксувати ціну на значну частину пального.

«Якщо високі ціни на нафту збережуться до 2027 року, вартість коротких авіарейсів у Європі суттєво зросте», – заявила компанія.

Ryanair також попередила, що частині конкурентів може бути складно зберегти нинішню кількість рейсів у зимовому сезоні. Компанія не виключає, що окремі перевізники, які мають менший обсяг пального із заздалегідь зафіксованою ціною, можуть зіткнутися з серйозними фінансовими проблемами.

Вищі витрати на авіаційне пальне вже вплинули на фінансові результати інших європейських авіакомпаній. Минулого місяця про зниження прибутку повідомили easyJet, IAG, якій належить British Airways, і Ryanair.

Окремо про вплив нестабільної ситуації на Близькому Сході заявляла Wizz Air. Компанія повідомляла про збитки у розмірі €50 млн через скасування рейсів до Тель-Авіва, країн Близького Сходу та Кіпру в березні. У серпні пасажиропотік Wizz Air зріс на 25,9% у річному вимірі.

Нагадаємо, «Главком» писав про остаточне оновлення правил авіаперевезень у Євросоюзі. Нові норми передбачають, зокрема, безплатне розміщення дітей поруч із дорослими та включення ручної поклажі до базової вартості квитка. Очікується, що правила почнуть застосовуватися влітку 2027 року.