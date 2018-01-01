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    Авіаудари по сирійській Гуті: загинули 47 людей

    ООН закликає до негайного перемир'я у Сирії
    В ООН закликали до негайного перемир'я у Сирії на тлі посилення бомбардувань східної Гути сирійським режимом. Про це повідомляє BBC. Чиновники ООН заявили, що потрібно не менше місяця для того, щоб доставити у зону конфлікту гуманітарну допомогу і вивезти важко поранених. Заклик прозвучав на тлі зростання інтенсивності авіаударів сирійського
    • Сьогодні, 20:20
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    ООН закликає до негайного перемир'я у Сирії

    В ООН закликали до негайного перемир'я у Сирії на тлі посилення бомбардувань східної Гути сирійським режимом. Про це повідомляє BBC.

    Чиновники ООН заявили, що потрібно не менше місяця для того, щоб доставити у зону конфлікту гуманітарну допомогу і вивезти важко поранених.

    Заклик прозвучав на тлі зростання інтенсивності авіаударів сирійського режиму по утримуваному повстанцями району поблизу Дамаска.

    У понеділок, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок ударів режиму загинули не менше 30 людей.

    У вівторок внаслідок бомбардувань містечок Дума і Хараста загинули вже 47 людей, з них щонайменше 10 – діти. Крім того, спостерігачі заявляють, що не менше 19 осіб опинилися під завалами у різних районах.

    Раніше повідомлялося, що кількість загиблих у Гуті зросла до 35 осіб, переважна більшість з яких – мирні жителі.

    Бойові дії також тривають в північно-західній провінції Ідліб.

    Нагадаємо, вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся під час посадки. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

    Після цього Росія активізувала авіаудари в Ідлібі.

    Джерело: Європейська правда

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