Авіаудари по сирійській Гуті: загинули 47 людей

ООН закликає до негайного перемир'я у Сирії

В ООН закликали до негайного перемир'я у Сирії на тлі посилення бомбардувань східної Гути сирійським режимом. Про це повідомляє BBC. Чиновники ООН заявили, що потрібно не менше місяця для того, щоб доставити у зону конфлікту гуманітарну допомогу і вивезти важко поранених. Заклик прозвучав на тлі зростання інтенсивності авіаударів сирійського



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ООН закликає до негайного перемир'я у Сирії

В ООН закликали до негайного перемир'я у Сирії на тлі посилення бомбардувань східної Гути сирійським режимом. Про це повідомляє BBC.

Чиновники ООН заявили, що потрібно не менше місяця для того, щоб доставити у зону конфлікту гуманітарну допомогу і вивезти важко поранених.

Заклик прозвучав на тлі зростання інтенсивності авіаударів сирійського режиму по утримуваному повстанцями району поблизу Дамаска.

У понеділок, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок ударів режиму загинули не менше 30 людей.

У вівторок внаслідок бомбардувань містечок Дума і Хараста загинули вже 47 людей, з них щонайменше 10 – діти. Крім того, спостерігачі заявляють, що не менше 19 осіб опинилися під завалами у різних районах.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих у Гуті зросла до 35 осіб, переважна більшість з яких – мирні жителі.

Бойові дії також тривають в північно-західній провінції Ідліб.

Нагадаємо, вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся під час посадки. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Після цього Росія активізувала авіаудари в Ідлібі.

Джерело: Європейська правда