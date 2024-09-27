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Австрія на жовтень готує суттєві зміни для українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Австрія на жовтень готує суттєві зміни для українських біженців
Австрія змінює правила працевлашутвання для українців
фото із відкритих джерел

Громадяни України зможуть претендувати на отримання спеціальної карти RWR+ (Rot-Weiß-Rot Karte Plus), яка дає необмежений доступ до ринку праці Австрії

1 жовтня стане важливою датою для українців, які вимушено виїхали до Австрії через війну. Відтепер громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть претендувати на отримання спеціальної карти RWR+ (Rot-Weiß-Rot Karte Plus). Про це пише Еnovosty.

Ця карта відкриває нові горизонти для працевлаштування і дає можливість залишатися в країні довше, ніж раніше передбачалося.

Хто може отримати карту RWR+?

Для того, щоб претендувати на цей документ, необхідно відповідати певним критеріям. Однією з основних умов є наявність роботи протягом останніх двох років мінімум на 12 місяців. Це мають бути українці, які працюють на повну ставку, здатні забезпечити себе фінансово та повністю застраховані.

Також є низка інших вимог, серед яких: наявність договору оренди житла, дійсний закордонний паспорт, а також знання німецької мови на рівні A1 або диплом про вищу освіту.

Що дає RWR+ карта?

Цей документ надасть українцям доступ до повного ринку праці в Австрії, а також забезпечить право на проживання на довший термін. Крім того, через 5 років можна буде подати на постійну посвідку на проживання в Європейському Союзі.

Проте слід враховувати, що з отриманням RWR+ всі соціальні виплати, які пропонувала Австрія, будуть скасовані. Однак статус біженця та можливість використання «синьої карти», яка також надається переміщеним особам, залишаються чинними.

Для багатьох українців, які знайшли притулок в Австрії, це шанс легально працювати і планувати своє майбутнє в європейській країні. З одного боку, це більше свободи та можливостей, а з іншого – певні виклики, адже з припиненням соціальних виплат постає необхідність забезпечити себе самостійно.

Нагадаємо, парламент Австрії ухвалив закон, який передбачає надання вимушеним переселенцям з України необмеженого доступу до ринку праці. Схвалений Федеральною радою законопроєкт вносить поправки до закону про працевлаштування іноземців та ще три інші законодавчі акти.

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Теги: законопроєкт парламент біженці притулок праця робота українці закон Австрія

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