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Атака на підземний обʼєкт Путіна? Defense Express назвав можливу ціль Storm Shadow

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Атака на підземний обʼєкт Путіна? Defense Express назвав можливу ціль Storm Shadow
Ймовірно, об'єкт, який могли уразити ракети, перебуває у східній частині санаторію і може бути військовим центром типу «вузла зв'язку»
колаж: glavcom.ua

Місяць тому селище РФ Марʼїно вже було під атакою

Україна, ймовірно, вперше застосувала далекобійні ракети Storm Shadow по території Росії. Defense Express зазначає, що ціллю міг бути об'єкт з підземним командним пунктом РФ.

Як повідомляє видання, якщо Україна дійсно застосувала Storm Shadow по території Росії, то вдарила «не по простому об'єкту». Адже у Курській області може бути об'єкт з командуванням угрупування армії РФ разом з північнокорейськими генералами.

Зокрема, у мережі з'явилось відео з населеного пункту Мар'їне. На ньому чути низку звуків, схожих на вибухи. Цікавим є те, що відео зняте неподалік від історичної будівлі маєтка Барятинських. Наразі це приміщення є санаторієм, який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.

У 1991 санаторій опинився на балансі Медичного центру при уряді Російської Федерації, за яким закріплений і в даний час
У 1991 санаторій опинився на балансі Медичного центру при уряді Російської Федерації, за яким закріплений і в даний час
фото з відкритих джерел

За не підтвердженою інформацією, об'єкт, який уражається, у східній частині санаторію і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу «вузол зв'язку».

Defense Express зазначає, що мова може йти не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Ймовірно, саме перебування командування у цій локації могло зробити її ціллю Storm Shadow. Адже вони призначені для ураження цілей такої категорії, бо їх 450-кг бойова частина спеціально створення для ураження захищених об'єктів.

Прикметним також є те, що це вже не перша атака на це поселення. Місяць тому російська влада селища Мар'їно зафіксувала пʼять уражень, внаслідок яких нібито було пошкоджено адміністративну будівлю на території садиби князів Барятинських.

Судячи з фото, удар, ймовірно, припав на невелику забудову з червоної цеглини поруч із огорожею садиби
Судячи з фото, удар, ймовірно, припав на невелику забудову з червоної цеглини поруч із огорожею садиби
фото: росЗМІ

До слова, у 2021 році на збереження історичних будівель та споруд колишньої садиби князів Барятинських з федерального бюджету виділили 7,8 млрд рублів.

Як відомо, сьогодні в обід росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області. Фото з нібито уламками з'явилися в одному з місцевих пабліків Курщини.

Нагадаємо, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

5 фото
На весь екран
Знайдені в Курській області уламки начебто західної ракети Storm Shadow
фото з соцмереж

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом інформація про дозвіл зникла з відповідної публікації.

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Теги: Україна влада відео ракетна атака Курщина

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