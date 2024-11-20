Атака на підземний обʼєкт Путіна? Defense Express назвав можливу ціль Storm Shadow

Ймовірно, об'єкт, який могли уразити ракети, перебуває у східній частині санаторію і може бути військовим центром типу «вузла зв'язку»

Місяць тому селище РФ Марʼїно вже було під атакою

Україна, ймовірно, вперше застосувала далекобійні ракети Storm Shadow по території Росії. Defense Express зазначає, що ціллю міг бути об'єкт з підземним командним пунктом РФ.

Як повідомляє видання, якщо Україна дійсно застосувала Storm Shadow по території Росії, то вдарила «не по простому об'єкту». Адже у Курській області може бути об'єкт з командуванням угрупування армії РФ разом з північнокорейськими генералами.

Зокрема, у мережі з'явилось відео з населеного пункту Мар'їне. На ньому чути низку звуків, схожих на вибухи. Цікавим є те, що відео зняте неподалік від історичної будівлі маєтка Барятинських. Наразі це приміщення є санаторієм, який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.

У 1991 санаторій опинився на балансі Медичного центру при уряді Російської Федерації, за яким закріплений і в даний час фото з відкритих джерел

За не підтвердженою інформацією, об'єкт, який уражається, у східній частині санаторію і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу «вузол зв'язку».

Defense Express зазначає, що мова може йти не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Ймовірно, саме перебування командування у цій локації могло зробити її ціллю Storm Shadow. Адже вони призначені для ураження цілей такої категорії, бо їх 450-кг бойова частина спеціально створення для ураження захищених об'єктів.

Прикметним також є те, що це вже не перша атака на це поселення. Місяць тому російська влада селища Мар'їно зафіксувала пʼять уражень, внаслідок яких нібито було пошкоджено адміністративну будівлю на території садиби князів Барятинських.

Судячи з фото, удар, ймовірно, припав на невелику забудову з червоної цеглини поруч із огорожею садиби фото: росЗМІ

До слова, у 2021 році на збереження історичних будівель та споруд колишньої садиби князів Барятинських з федерального бюджету виділили 7,8 млрд рублів.

Як відомо, сьогодні в обід росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області. Фото з нібито уламками з'явилися в одному з місцевих пабліків Курщини.

Нагадаємо, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

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Знайдені в Курській області уламки начебто західної ракети Storm Shadow фото з соцмереж

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом інформація про дозвіл зникла з відповідної публікації.