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Більшість біженців у Австрії – високоосвічені: результати дослідження

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Більшість біженців у Австрії – високоосвічені: результати дослідження
83% українських біженців у віці від 25 до 64 років в Австрії мають вищу освіту
фото з відкритих джерел

Для біженців з Відня основним фактором вибору країни стали не соціальні виплати

Українські біженці в Австрії – високоосвічені люди, частина з яких приїхали залишитися, а на вибір країни впливала наявність соціальних зв'язків (родичів чи друзів). Такого висновку дійшли дослідники з Австрійської академії наук (ÖAW), пише vienna.at.

Згідно з результатами дослідження, українці, які приїхали до Відня, краще уявляють собі перебування на тривалий час, ніж ті, хто оселився у Кракові (Польща), і більше з них мають вищу освіту. Зокрема, до Відня прибули 83% людей із вищою освітою (у віковій групі від 25 до 64 років), а до Кракова – 66%.

Проте працевлаштування в цій країні відбувається повільно, пояснила дослідник міграції Джудіт Коленбергер із WU Vienna.

Виявилося, що жінки-біженки в Австрії переважно високоосвічені та прагнуть професійних перспектив, однак, на відміну від Польщі, працевлаштування в цій країні відбувається повільніше.

«Українці з вищою освітою часто хочуть інвестувати більше та довше у вивчення німецької мови, перш ніж шукати роботу, яка б якомога краще відповідала їхній підготовці», – пояснює співавтор дослідження із ÖAW Ізабелла Бубер-Еннсер.

Дослідження також виявило, що українці обирали сусідні країни, наприклад, Польщу, завдяки географічній близькості, тоді як західним країнам перевага віддавалася через соціальні зв'язки та високу якість життя. Крім того, відіграло роль попереднє знайомство із країною (туризм чи навчання), а також знання німецької мови. Результати показують, що бажання залишитися у Кракові значно нижче, ніж бажання залишитися у Відні.

«Це дає зрозуміти, що навіть для людей, які змушені тікати, рішення виїхати та вибір країни призначення пов’язані з кількома причинами – справа не в соціальних виплатах, як часто подейкують, а в основному в існуючих соціальних мережах у країні призначення», – пояснила Коленбергер.

Крім того, дослідження демонструє, що ті українці, які зуміли влаштуватися на роботу, зазвичай мають вищу кваліфікацію, ніж потрібна для їхньої посади у новій країні.

Нагадаємо, європейське соціальне дослідження демонструє, що жителі Європи вважають, що їхні країни стали гіршими місцями для життя через міграцію. Найпомітніші відмінності зафіксовані в Швеції, Норвегії, Австрії та Німеччині, що може бути наслідком великої кількості шукачів притулку.

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Теги: Австрія Польща українці біженці

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